Snapdragon 865 için Yeni İddialar Gündeme Gelmeye Başladı

Snapdragon 865 işlemcileri için yepyeni detaylar var. Snapdragon 865 işlemci modellerinin tanıtım tarihi belli oldu mu?

Mobil işlemci teknolojileri için en iyi seçimlerin başında Snapdragon geliyor. Qualcomm tarafından üretilen işlemciler, hem teknik açıdan başarılı seriler hem de amiral gemisi akıllı telefonlarında yer alan işlemciler sunuluyor. Bu noktada merakla beklenen yeni işlemcinin Snapdragon 865 olması bekleniyor.

Yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri için de yer alması beklenen Snapdragon 865 işlemcilerinin nasıl özellikleri olacağı konusunda da bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada yeni işlemci modellerinin hem üretim teknolojisi hem de tanıtım tarihi için yeni iddialar var.

Snapdragon 865 Ne Zaman Gelecek?

İddialara göre yeni seri işlemcilerin tanıtımı çok yakın. 24 Eylül tarihinde Snapdragon 865 modelinin tanıtıma çıkabileceği belirtiliyor. Bu iddianın nedeni ise Xiaomi oldu. Çok kısa bir süre sonra yeni akıllı telefon modellerini tanıtması beklenen Xiaomi, yeni akıllı telefon modellerinde Snapdragon 865 işlemcilerine yer verebilir.

Haliyle 24 Eylül tarihinde yapılacağı iddia edilen tanıtımla beraber yeni işlemci modelleri ortaya çıkabilir. Açıkçası yeni işlemciler için en azından bir ön gösterim yapılması söz konusu olabilir. İşlemcilerin özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak olan ön gösterimle beraber yeni amiral gemisi modellerinde neleri göreceğimiz de ortaya çıkmış olacak.

Tabii ki şu an için bu süre sadece bir iddia. Genel olarak Snapdragon 865 işlemcilerinin tanıtılması için henüz erken olduğu yorumunu bile yapabiliriz. Öyle ki Qualcomm bir ara işlemci sundu. Snapdragon 855 modellerinin güncellenmiş bir versiyonu satışa çıktı. Snapdragon 855+ modelinin satışa çıktığını ve bu modelin yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını süslediğini görmüştük.

Hemen sonrasında Snapdragon 865 işlemcilerinin tanıtılıp tanıtılmayacağı merak edilen bir başka kısım olacak gibi duruyor. Sorunun cevabını öğrenmek noktasında çok uzun süre beklemeye gerek kalmayacak.

Belirtilen tarih 24 Eylül. Yani en geç yarın yeni işlemcilerin tanıtılması gerekiyor. Tanıtıma çıkacak olan modelin teknik kısımda ise Plus modele göre %15’lik bir performans artışı sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca 7 nm+ üretim teknolojisinin de sunulduğunu görmek mümkün olacak. Geri kalan tüm detaylar için yarını bekliyoruz.