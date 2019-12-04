Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 Tanıtıldı – Özellikleri

Qualcomm, akıllı telefon işlemci üretiminde lider olan markalardan bir tanesi. Sektörün amiral gemisi işlemci modellerine öncülük eden markanın, merakla beklenen yeni işlemci modelleri için de tnaıtım yapıldı. Bugün firma Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 işlemcilerini tanıttı.

Yeni amiral gemisi işlemci modeli olması beklenen Snapdragon 865 işlemcilerinin başrol oynadığı Tech Summit etkinliğinde, Snapdragon 765 ve 765G modellerine de yer verildi. Yeni serilerin detaylarından söz ederek devam edelim.

Snapdragon 865 Nasıl Bir İşlemci Olacak?

Yeni seri için saat hızları detayları henüz açıklanmadı ancak paylaşılan bilgilere göre Snapdragon 865 modelinin eski amiral gemisi işlemci modellerine göre %25 performans artışı sunduğunu göreceğiz.

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Aynı şekilde grafik biriminde de yine %25’lik bir grafik performans artışı sunulacak. Bu işlemcinin yanında X55 5G modemleri de gelecek. Yine harici yapıda bir modem sistemi sunulduğunu görmek mümkün olacak.

Snapdragon Elite Gaming teknolojisine sahip olan serinin 15 trilyon işlemci gücüne sahip olduğu ve saniyede 15 trilyon işlem gücü sayesinde rakiplerinin önüne geçeceğini de ekleyelim.

164 MP kadar kameraları destekleyecek olan yeni işlemciler 8K 60 fps video çekimine de izin verecek. Sadece bu özellikler bile ne kadar iddialı bir seriyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Snapdragon 855 modelini ikiye katlayacak olan bir işlemciden söz ediyoruz.

Snapdragon 765 Neler Sunacak?

Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 ikilisinin orta segment modeli olan Snapdragon 765 serisi de yine oldukça başarılı bir işlemci modeli olacak. Entegre 5G modemiyle gelecek olan serinin 4K çözünürlüktü 192 MP’e kadar kameraları desteklediğini görmek mümkün olacak.

X52 modemlerini kullanacak olan modelin ilk olarak Nokia akıllı telefonlarında kullanılacağı açıklandı. Bu modelde yer alan G ifadesi ise Gaming serisini gösteriyor. Hem Snapdragon 765 hem de 765G modelinde 5G entegre olarak geliyor. Fakat 765G oyun için özelleştirilmiş olan bir seri.

Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 işlemcileri için ilk bilgiler bu şekilde. Yeni işlemci modellerine ilişkin testleri ve yeni detayları aktarmaya devam edeceğiz.