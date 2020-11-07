Snapdragon 875 GeekBench Sonuçları Ortaya Çıktı

Bugün, M2012K11C model numarasına sahip bir Xiaomi telefon, Snapdragon 875 olduğu düşünülen bir yonga ile Geekbench’te ortaya çıktı. Telefon Android 11 ile çalışıyor ve 6 GB RAM’e sahip. Tabi ki henüz duyurulmamış Snapdragon 875 ile çalıştığı varsayılıyor.

Ek olarak listenin kaynak kodunda, Snapdragon 875’in bir parçası olduğu söylenen ve mevcut Snapdragon yongalarında bulunmayan Adreno 660 GPU‘dan bahsediliyor. Telefonun Xiaomi Mi 11 adı altında geleceği de yine ilk iddialar arasında.

Mi 11 olduğu söylenen M2012K11C, Geekbench 5’in tek ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 1.105 ve 3.512 puan aldı. Bu muhtemelen bir prototip olduğundan, piyasaya sürüldüğünde Snapdragon 875’in performansının arttığını görmemiz mümkün olacak.

Qualcomm, Snapdragon 875 yongasını 1 Aralık’ta duyuracak. Yeni amiral gemisi yonga seti hakkında henüz herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Ancak güvenilir bir sızıntı sayesinde 5nm yonganın bir Cortex-X1’e 2,84GHz hızında, üç Cortex’e sahip olacağını biliyoruz.

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Apple A14 Bionic yonga setinin 5nm işlem sürecine dayanması, olağanüstü bir performans ve güç verimliliği sundu. Yeni nesil amiral gemisi SnapDragon 875’in de daha farklı özelliklerle gelip zirveye oturması bekleniyor.