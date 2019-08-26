Snapdragon 875 için Yeni Bilgiler Var

Akıllı telefon dünyasının iddialı işlemci üreticilerinden biri olan Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemci modellerinin çalışmalarına çoktan başladı. Markanın yeni işlemci modellerinin Snapdragon 875 adıyla gelmesi bekleniyor ve bu modellerin amiral gemisi serilerine dahil olduğunu görmek mümkün olacak.

Yeni işlemcilerin teknik özellikleri konusunda çok fazla bilgi elde etmek mümkün olmadı ancak bu modelin bazı detayları konusunda şimdiden bilgiler ortaya çıktı. Bu noktada Snapdragon 875 işlemcilerinin üretim teknolojisi kısmında önemli değişiklikler olması bekleniyor.

Snapdragon 875 Em İddialı İşlemci Olacak

İlk olarak Snapdragon 865 modeli gelecek ancak bu noktada en iddialı işlemciler Snapdragon 875 işlemcileri olacak. Daha önce tanıtımı yapılan amiral gemisi işlemci modellerinden farklı olarak yeni seri 875 işlemcilerinde 5 nm üretim teknolojisi kullanılacak.

TSMC ile ortaklaşa yapılacak olan bir çalışma sonrasında 5 nm üretim teknolojisinin kullanılacağı işlemcilerin, çok daha iyi bir performans ortaya koyması bekleniyor. Ayrıca bu modellerde LPDDR5x teknolojisine de geçiş yapılması beklentisi var. 5G desteğinin de standart olarak geleceği düşünülen yeni serisinin 2021 yılında kullanıma girmesi beklentisi var.