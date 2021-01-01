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Snapdragon 888 Plus İşlemci, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Snapdragon 888 işlemci ile gelen telefonları beklerken daha güçlü bir işlemci karşımıza çıktı. Snapdragon 888 Plus ne zaman piyasaya sürülecek ? İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Snapdragon-888

Qualcomm’un en yeni Snapdragon 888 işlemcisi ilk olakrak Xiaomi Mi 11 amiral gemisinde kendini gösterdi. Bu senenin hemen hemen tüm telefonlarında da aynı işlemcinin kullanılacağı söyleniyor. Ocak ayında satışa çıkacak Mi 11 dışında Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisini bulunduran diğer modeller arasında Realme Race, Samsung Galaxy S21, Oppo Find X3, OnePlus 9 ve diğer modeller bulunuyor.

Yeni Qualcomm amiral gemisi işlemcinin birçok telefonda bulunması beklenirken, Snapdragon 888 Plus işlemci ile ilgili bir söylenti ortaya çıktı. Digital Chat Station’a göre Qualcomm, Snapdragon 888 Plus modelini önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya sürecek.

Aynı kaynak Qualcomm işlemcinin grafik işlemci frekansını 840MHz‘de kilitlemesinin nedenini de açıkladı. Bunun, şirketlerin cihazlarında çipi gizlice monte etmesini engellemek için olduğunu öne sürüyor. Snapdragon 8 serisinin en son ürünü olan Snapdragon 888, Qualcomm’un üçüncü nesil 5G modemini ve radyo frekansı sistemi Snapdragon X60 ile entegre ediyor.

Snapdragon-888

Snapdragon 888 İşlemci

SD X60 modem, tüm önemli küresel milimetre dalga ve Alt-6GHz frekans bantlarını destekliyor. Bunun yanı sıra 5G taşıyıcı toplama, global çoklu SIM kart işlevleri, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) ağ modları ve dinamik spektrum paylaşımını (DSS) destekliyor.

Snapdragon 888 5G işlemcide bulunan altıncı nesil Qualcomm AI motoru, saniyede 26 trilyon işlem (26 TOPS) performansıyla yeni tasarlanmış Qualcomm Hexagon işlemci içeriyor. Aynı zamanda üçüncü nesil Snapdragon Elite Gaming ve Qualcomm Adreno grafik işlemci ile destekleniyor. Şirket tarafından şimdiye kadar yapılmış en önemli performans iyileştirmesini getirdiğini iddia ediyor.

Snapdragon-888

Kamera performansı açısından, Snapdragon 888’in Spectra ISP‘si daha hızlı milyar piksel düzeyinde işlem hızlarını destekliyor. Kullanıcılar, fotoğraf ve video çekmek için saniyede 2,7 milyar piksel işleyebilir, yani saniyede 120 kare ve her kare 12 milyon piksel harcayabiliyor. İşlem hızı, önceki nesil platformdan yüzde 35’e kadar daha yüksek diyebiliriz. Hal böyle olunca Snapdragon 888 Plus‘ın getireceği yenilikleri de sabırsızlıkla bekliyoruz.

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KaynakHeadlines Mania

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