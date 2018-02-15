Qualcomm çok kısa bir süre önce yeni modem teknolojilerini tanıttı. Snapdragon X24 olarak tanıtımı yapılan yeni modemlerin, özellikleri ise bu alanda bir ilk oldu. Öncelikle yeni modem teknolojisinin detaylarından söz edelim. Firma tarafından yapılan tanıtıma göre LTE modemlerinde yeni bir döneme geçilmiş oldu. 4G teknolojisinin değil, 5G teknolojisinin de en iyi üyelerinden biri olarak karşımıza çıkacak. Detaylara geçelim.

Snapdragon X24 Ne Kadar Başarılı?

7 nm üretim süreciyle üretilen bir modem olan Snapdragon X24, maksimum LTE modem indirme hızlarını iki katına çıkarıyor. Tanıtımda verilen bilgilere göre seri 2 Gbps maksimum hızlara ulaşabiliyor. İndirme hızı konusunda bu değerler 4,5G teknolojisi ile pek mümkün gibi gözükmüyor. Fakat 5G teknolojisinde Snapdragon X24 modemlerinin hızlarının öne çıktığını görmek mümkün olacak.

Yani Snapdragon X24 modellerini kullanmaya başladığımızda, bu hızlara ulaşmak pek mümkün olmayacak. Ancak tüm şartlar yerine getirildiği zaman 2 Gbps indirme hızlarına ulaşmak mümkün olacak. 5G teknolojisinde bile aynı değerleri elde etmek pek mümkün olmayabilir. Fakat kesin olan bir şey var. Eski modemlere göre net bir şekilde hız artışı yaşanacak. Şu an mevcut teknolojilerde bile bunu görmek mümkün olabilir. Öyle ki bu hız değerlerine ulaşmak için Licensed Assisted Access teknolojisi kullanılıyor.

Hep hızdan söz ettik ancak Snapdragon X24 teknolojisi tasarruf konusunda da öne çıkacak. 7 nm üretim süreci sayesinde güç tüketimi de %20 oranında azalmış olacak. Tüm bu teknolojilerle beraber yeni modemlerin ne zaman kullanılacağına gelirsek, bunun için bir süre daha beklemek gerekecek. Snapdragon 845 işlemcileri yeni modemlerle beraber gelmeyecek.

Bunun yerine yonga setinin önümüzdeki yıl gelecek olan amiral gemisi işlemcilerle beraber sunulması bekleniyor. Muhtemelen bu serinin Snapdragon 850 işlemcilerle beraber geldiğini göreceğiz. Yeni modem teknolojisini kullanacak olan ilk cihazı da merakla bekliyoruz. Bir sürpriz olmazsa 2019 yılı amiral gemilerinde yeni modemleri göreceğiz ancak ilk kim kullanacak? Soru işareti.