Sniper Elite 4 Sistem Gereksinimleri

Sniper Elite 4‘in grafikleri önceki Sniper Elite oyunundan sonra aynı grafik motorunu kullanacak. SE4 iyi görünüyorsa da, xray kritik vuruş kamerasının ve çevredeki ortamların tadını çıkarmak için oldukça güçlü bir grafik kartı istemesini bekleyebiliriz.

CPU gereksinimi de oldukça yüksek olacak ve SE IV RAM spesifikasyonu sorunsuz çalışması için yaklaşık 8 GB civarında olacak. Bunu düşük grafiklerle çalıştırmak için grafik ayarlarını azaltmak mümkün olacak, ancak Sniper Elite Yüksek ayarlarda oynatılmak isteyecek veya zevkiniz büyük olasılıkla bunu isteyecektir.

Sniper Elite 4 Italia 1943’te kuruldu ve oyuncuyu Alied elit keskin nişancı olarak kullandı.

Sniper Elite 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-2100 3.1GHz ya da AMD FX-4100

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 20 GB

Sniper Elite 4 İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-3770 4-Core 3.4GHz ya da AMD FX-8370

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB ya da AMD Radeon RX 480 4GB

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 20 GB

Sniper Elite 4 Videosu (trailer)