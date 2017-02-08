Sniper Elite 4 Sistem Gereksinimleri

Sniper Elite 4‘in grafikleri önceki Sniper Elite oyunundan sonra aynı grafik motorunu kullanacak. SE4 iyi görünüyorsa da, xray kritik vuruş kamerasının ve çevredeki ortamların tadını çıkarmak için oldukça güçlü bir grafik kartı istemesini bekleyebiliriz.
CPU gereksinimi de oldukça yüksek olacak ve SE IV RAM spesifikasyonu sorunsuz çalışması için yaklaşık 8 GB civarında olacak. Bunu düşük grafiklerle çalıştırmak için grafik ayarlarını azaltmak mümkün olacak, ancak Sniper Elite Yüksek ayarlarda oynatılmak isteyecek veya zevkiniz büyük olasılıkla bunu isteyecektir.
Sniper Elite 4 Italia 1943’te kuruldu ve oyuncuyu Alied elit keskin nişancı olarak kullandı.
Sniper Elite 4 Videosu (trailer)