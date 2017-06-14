Son sızdırılmış görüntü bize OnePlus 5’in bir köşesini gösteriyor

Dün size bir önceki telefonun aksine akıllı telefonun tüm ölçülerini tasvir eden bir sızdırılmış OnePlus 5 renderını gösterdik. Ancak, resim biraz karanlık olduğu için tüm detayları ortaya koyamamıştı.

Bugün yeni bir render sızdırılmış ve bu inanılmaz derecede spesifik. Arkadan görüldüğü gibi, telefonun sadece bir köşesini gösteriyor. Cihazın arka tarafına baktığınızda sağ üst köşede, yakınlarda çift kamera düzenlemesine sahip olmayan model.

Peki ne görüyoruz? Bir kez daha, iPhone 7 benzeri anten bantları. Ayrıca, OnePlus 5‘in arka yüzünün yassı taraflarını nasıl karşılayacağı konusunda yakın plan görüntüsü alıyoruz. Uyarı kaydırıcısı, OnePlus ayırt edici özelliği, bu akıllı telefon için geri döndü ve bir elmas deseniyle hazırlanmış gibi görünüyor. Tek dokunuşla bulmanın çok kolay olması gerekir.

Geçmiş sızıntılara, söylentilere ve resmi bir kaç paylaşıma göre, OnePlus 5 5.5 inç 1080p dokunmatik ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 6 veya 8GB RAM, 64 veya 128GB depolama alanı, 16 MP + 20 MP çift arka kamera ile geliyor. Cihazda 3.300 mAh pil bulunuyor ve Android Nougat‘ı çalıştırılacak. Resmi duyurusu 20 Haziran’da yapılacak.