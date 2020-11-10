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Son Üç Ayın En Çok Satan Telefonları Açıklandı!

İşte 2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan telefonlar. Samsung birinci, Huawei ikinci ve Xiaomi üçüncü!

Ayşen Sıla

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En Çok Satan Telefonlar 2020

Ekim ayının sonlarında Canalys, Küresel Akıllı Telefon Pazarı hakkında bir rapor yayınladı. Raporda 2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan telefonlar yer alıyor. Bu rapora göre Xiaomi, Apple‘ı ilk kez yendi ve üçüncülüğü ele geçirdi. Dünya çapında en çok satan telefonların detaylarını siz okurlarımıza aktarıyoruz.

Canalys’e göre Samsung, 80,2 milyon adet sevk ederek yüzde 23 pazar payı ile 2020’nin üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük akıllı telefon markası oldu. Ardından yüzde 14,9 pay ve 51,7 milyon gönderi ile ikinci sırada Huawei bulunuyor. Üçüncü sırada 47,1 milyon gönderi ve 13,5 pazar payı ile Xiaomi bulunuyor.

Son olarak, dördüncü ve beşinci pozisyonlar sırasıyla Apple ve Vivo’da bulunuyor. Amerikan teknoloji devi Apple, yüzde 12,4 pazar payı ile 43,2 milyon adet satış gerçekleştirerek dördüncü, Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo 31,8 milyon adet sevkiyatla 9,1 pay ile beşinci sırada yer aldı.

En Çok Satan Telefonlar 2020

En çok sevk edilen akıllı telefonlardan bahsedersek, bunlardan beşi Samsung’a, üçü Xioami’ye ve ikisi Apple’a ait. iPhone 11 ve iPhone SE 2020 ilk iki sırada yer alıyor. Samsung Galaxy A21s, Galaxy A11, Galaxy A51, Galaxy A31 ve Galaxy A01 Core ise sırasıyla üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci ve onuncu sırada bulunuyor.

2020 Yılının Üçüncü Çeyreğinde En Çok Satan Telefonlar

1- iPhone 11
2- iPhone SE 2020
3- Samsung Galaxy A21s
4- Samsung Galaxy A11
5- Samsung Galaxy A51
6- Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G
7- Redmi 9
8- Samsung Galaxy A31
9- Redmi 9A
10- Samsung Galaxy A01 Core

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KaynakSeogoog
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