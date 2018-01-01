Akıllı hoparlörlerin oldukça hızlı yükselen bir trend olduğunu düşünerek Sonos One İnceleme yazısını sizlere sunmak istedik.

Akıllı hoparlör sayısı piyasada fazla ama birçoğu eviniz için isteyebileceğiniz yüksek kaliteli sesi sunacak seviyede değil. Sonos One ile rakiplerine karşı savaşmak için ana sebep aslında sadece bu değil. İşte Sonos One incelememiz;

Amazon akıllı hoparlör çağını Echo ile başlatmış olabilir. Ancak şimdi herkes bu pastadan bir parça istiyor. Bir cihaza zeka eklemek yeterince kolaydır, ancak sesi mükemmel hale getirmek çok daha zordur. Örneğin Echo 2 modeli, orijinalden daha kötü bir ses çıkarır.

Sonos One Tasarım ve Yapısı

Beklendiği gibi Sonos One temelde Sonos Play: 1 ile aynı ancak yeni kontroller ve özellikler içeriyor.

Play: 1 modeli Sonos’un en küçük hoparlörüdür. Sonos One ise ona tamamıyla benziyor. Şık tasarımında düzgün ve temiz eğrilere sahip ve modern bir dekora uygundur. Her zamanki gibi siyah veya beyaz renklerden birini seçebilirsiniz.

Google Home‘dan daha büyük ancak mutfak tezgahları ve komodin gibi küçük alanlara sığacak kadar da kompakt bir yapıda.

Sonos One ile Sonos Play arasındaki belirgin fark ise gömülmüş kontrol paneli yerine düz olan kontrol panelidir.

Sonos One modelinde dokunmatik düğmeler ve akıllı asistanla olan bu önemli etkileşim için 6 mikrofon seti bulunuyor.

Sonos One Ses Kalitesi ve Özellikleri

One’ı rakip akıllı hoparlörlerden ayırt etmemizin başlıca nedenlerinden biri; sunulan ses kalitesi. Daha ucuz olanlar daha uygun fiyatlı olabilir, ancak çok kötü ses elde edersiniz.

Önceki Sonos cihazları gibi bass’ı da güçlü ancak frekans tepkisi geçmiş cihazlara göre daha iyi durumda.

Vokallerde ve anahtar notalar mixlerde uygun bir önem seviyesinde olmalılar. Sonos One içindeki bir tweeter sayesinde high-end seviyede unutulmaz müzik keyfi sağlar.

Böyle küçük hoparlörlerden gelen ses sizi şaşırtabilir. Hoparlörde 360 derece özelliği bulunmuyor. Fakat ona yakın seviyede. Cihazı çaldığı odaya göre ayarlamak için Trueplay uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca ikisini bir stereo çifti ile birbirine bağlayabilirsiniz.

Dolayısıyla Play: 1’ı daha az para karşılığında satın alabilirsiniz. Ancak Sonos One cihazı ile bir dijital asistanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Yeni başlayanlar için oturum açmaya ve hem Sonos hem de Amazon hesaplarına bağlanmaya ihtiyaç duyduğundan hoparlörü kurmak daha karmaşıktır. Çalışmadan önce her şeyi iki kere yapmamız gerekiyordu.

Çalışmaya başladıktan sonra Alexa’yı her türlü şeyi yapmak için kullanabilirsiniz. Etrafta bulunan veya almayı planladığınız çeşitli akıllı ev ürünlerini kontrol etmesini sağlayın. Bunlar arasında ampuller, ısıtma sistemleri ve daha fazlası bulunuyor.

Esas olarak müzik için kullanmak isteyecekseniz Alexa’yı müzik çalmak, ses seviyesini değiştirmek, şarkıları atlamak vb. şeyler için kullanabilirsiniz. Kitaplığınızda olmayan herhangi bir şeyi oynatmak için Amazon Prime Music‘e kaydolmanız gerekecek.

Hoparlör Spotify ses kontrolü desteği içermiyordu. Ancak daha sonra bu sorun giderildi. Ayrıca TuneIn radyo gibi hizmetler için de kullanabilirsiniz. Ancak Google Play Müzik‘i kullanamazsınız.

Ancak Sonos için Alexa becerisi hala oldukça sınırlı. Odaları bir arada gruplayabileceğimizi veya tersini umuyorduk. Ancak şu anda böyle bir şey yapamayacak olmamız büyük bir utanç.

Bu dezavantaja rağmen Sonos One hala fazlasıyla zeki. Zaman içinde daha iyi hale gelecektir. Eminiz ki Sonos ve Amazon, yukarıda bahsettiğimiz gibi daha fazla komut ekleyecektir.

Ayrıca hoparlör Sonac’ın Google Asistanı desteğini eklediği 2018’de daha da iyi olacak. İsteyeceğiniz dijital asistanı seçebilmek oldukça güzel olacaktır.

Sonos One Teknik Özellikler

Alexa Özellikli

6 adet mikrofon

3,5 inç orta seviye woofer

Tweeter

İki adet Class-D amplifikatör

Dokunmatik kontroller

Kablosuz internet

Ethernet portu

161x120x120mm

1.85kg

Sonos One Alınır Mı?

İstediğimiz bazı Sonos özel sesli komutların bulunmaması dışında aslında güzel cihaz. Ancak bu düşüncemiz güncelleme ile bazı şeyleri iyileştireceklerini düşündüğümüz için böyle. Buna rağmen Sonos One test ettiğimiz en akıllı hoparlör…

Rakiplerden daha pahalı. Ama ses kalitesinde büyük bir farklılık için ekstra paraya değeceğini de hatırlatalım. Tasarım ve yapısının da hoş olduğunu unutmamak gerek. Ayrıca Google Assistant geldiğinde işler daha da iyi hale gelecektir.