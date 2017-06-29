Sonunda Emojilerde Arama Özelliği WhatsApp Tarafından Sunuldu

WhatsApp her geçen gün daha fazla özellik sunmaya devam ediyor. Birkaç gün önce, WhatsApp herhangi bir dosya türünün paylaşılmasına izin veren dosya paylaşım özelliğini beta kullanıcılarına sundu. Bugün, emoji severlerin favorilerini kullanmalarını kolaylaştıran bir emoji arama özelliği ekleyen yeni bir güncelleme yayınlandı.

Bu arama seçeneği ilk olarak beta 2.17.238 sürümünde tanıtıldı, ancak kullanıldığında çökmelere neden olduğu bildirildi. En son güncellemede bu düzeltildi ve nihayetinde çalışıyor.

Kullanıcılar artık bir kelime yazmak için kullanılabilecek bir büyüteç simgesi bulabilir ve yukarıdaki resimde görüldüğü gibi ilgili emojilerini arayabilecek. Erişim kolaylığı ile birlikte, bu özellik bir emojinin gerçek anlamını bulmak için kullanılabilir; birçok kez bir emojinin aslında ne anlama geldiğini hiç kimsenin bilmemesi gibi.

Bu güncelleme şu anda beta kullanıcılarına sunulmaktadır. Yakında kararlı bir şekilde piyasaya sürülmesi bekleniyor.