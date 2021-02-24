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Sony, 1 İnçlik Kamera Sensörüyle Bir İlke İmza Atacak!

Sony yine dünyada bir ilk için hazırlanıyor. Yeni 1 inçlik kamera sensörü ilk kez Huawei P50 serisinde bulunacak. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Sony

Sony IMX800 sensörü kısa zamanda piyasada yerini alacak. Sensörün ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor fakat bunun dünyada bulunan ilk bir inçlik sensör olacağı söyleniyor. Ve bu sensörün ilk olarak Huawei P50 serisinde kullanılacağı belirtiliyor.

Güvenilir bir kaynağa göre, IMX800‘ün Nisan ayında geleceği belirtiliyor. Alıntı yapılan bir tweet’te, sensörün bu yılın sonlarında piyasaya çıkması beklenen Huawei P50 serisinde yer alacağı da söyleniyor.

Tweet, üç yeni P50 serisi telefonun kamera özellikleri de detaylandırıyor. Buna göre temel model üç kameraya sahip olacak (ana sensör, ultra geniş açılı kamera ve telefoto kamera).

Sony

Huawei P50 Pro ise üç arka kameraya sahip olacak ancak telefoto kamerayı daha iyi yakınlaştırma sağlayan bir periskop kamera bulunduracak. Huawei P50 Pro Plus da, beş kameraya sahip olacak (ana sensör, ultra geniş, telefoto, periskop ve ToF kamera).

Ayrı olarak tweet Huawei’nin yeni sensörü için bir RYYB filtresi ile 50MP lens eklediğini de ortaya koydu. Otomatik netleme için çok yönlü PDAF gibi özelliklerin geri gelmesini bekliyoruz.

Üç telefonun yakında seri üretime girmesi bekleniyor, ancak geçen yıl öncekilerden daha geç piyasaya sürüleceğine dair haberler bulunuyor. P40 serisi Mart ayı sonunda duyurulmuş ve Nisan ayı başlarında satışa çıkmıştı. Sony sensörü Nisan ayında duyuracaksa, Huawei P50 serisi Mart ayında piyasaya sürülemeyebilir.

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KaynakTwitter

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