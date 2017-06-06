Sony, 1 milyondan fazla PlayStation VR kulaklık sattı

Sony PlayStation VR kulaklık setini 2016’da piyasaya sürdü ve bugün Japon şirket bu kulaklıklardan 1 milyon adet sattığını açıkladı. Bu kilometre taşı, VR pazarında ikinci sırada yer alıyor – HTC Vive, 420.000 ile üçüncü, ardından 243.000 ile Oculus Rift izliyor, ilk sırada ise 5 milyon adetle Samsung Gear VR ünitesi yer alıyor.

Sony, neredeyse 60 milyon PlayStation 4 sahipleri tarafından “çok uzun bir yol” olduğu için bu numaranın dikkatle alınması gerektiğini itiraf ediyor. Sony Interactive Entertainment America CEO’su Shawn Layden, Noel’de VR kulaklık setinin olmamasının yanı sıra tedarik kısıtlamaları nedeniyle promosyon etkinliklerini de durdurduğunu söyledi. PlayStation VR‘nin 2017 yılının sonuna dek talebini karşılayacağına söz verdi.

Playstation VR sahipleri bugüne kadar 5.25 milyon VR oyunu satın aldılar. Sony’ye göre, ortalama kişi başı oturum 25 dakika. Şirket oyun için kulaklık satıyor olmasına rağmen, Sony Pictures ünlü Breaking Bad serisini PSVR’ye getiriyor.