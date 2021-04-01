Sony, 14 Nisan’da Xperia Telefon Lansmanı Yapacak

Sony, Xperia serisi akıllı telefonlarını 14 Nisan Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20:30’da tanıtılacak. Yaşadığımız bu zamanlarda her zamanki gibi Sony, markanın resmi YouTube kanalında canlı yayınlanacak bir çevrimiçi açılış konuşmasına ev sahipliği yapacak.

Bu etkinlikte ne görmeyi bekleyebiliriz? Yeni başlayanlar için amiral gemisi Xperia 1 III. Söylentiler şimdiye kadar pek bir şey ortaya çıkarmadı, ancak yine de 4K çözünürlüğe ve geliştirilmiş parlaklığın yanı sıra 21: 9 en boy oranına sahip 6,5 inç OLED ekran bekliyoruz.

Kısa süre önce bir Geekbench listesinde gördüğümüz, Snapdragon 765G yonga seti ve 6 GB RAM ile birlikte gördüğümüz Xperia 10 III‘ü de bekliyoruz.

Sony Xperia 10 III

Ayrıca 5.5 inç ekrana sahip yeniden doğmuş bir Xperia Compact telefondan bahsediliyor, ancak Japonya’nın dışına çıkıp çıkmayacağı hala kesin değil.

Xperia Compact 2021

Elbette, Sony bizi daha da fazla cihazla şaşırtabilir, ancak beklememiz ve etkinlikte neler olduğunu görmemiz gerekecek.