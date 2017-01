Sony 27 Şubat’ta MWC’de yeni telefonlarını tanıtacak

İddia edilen Xperia cihazlarıyla ilgili söylentiler duyuyoruz ancak Sony, ağzını herhangi bir bülten paylaşımı hakkında sıkı tutuyor. Şirketin önümüzdeki ay Barselona‘daki MWC’de bir basın toplantısı düzenleyeceğini biliyorduk ve şimdi bunun için kesin bir randevumuz var. Basın mensubu 27 Şubat 07:30 GMT’da diyor.

Daha önce sunumlarda gördüğümüz iddia edilen Sony Xperia XA modelinin halefi hakkında daha fazla bilgi beklemekteyiz. Ön panel sızıntılarını gördük ve diğer aygıtların resimlerini paylaşmıştık, ancak bunların hepsinin resmi olup olmayacağını veya bazılarının Eylül ayında IFA’ya kadar beklemek zorunda kalacağını henüz göremedik.

Cepkolik ailesi olarak Barselona’da yayınlanacak olan Mobil Dünya Kongresinden an be an gelişmeleri aktaracağız.