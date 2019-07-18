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Sony 5K Ekranlı Amiral Gemisi Piyasaya Sürecek!

4K destekli ilk telefonu piyasaya sürdükten sonra Sony, sınırları zorlayarak 5K destekli yeni bir amiral gemisini piyasaya sürecek....

By Muhammed Arslan

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Sony, bu yılın amiral gemisi olan Xperia 1‘i sunmak için Şubat ayındaki MWC’den faydalandı. Amiral gemisine ek olarak yeni orta sınıf Sony Xperia 10 ve 10 Plus modellerini de duyurdu. Telefonların piyasaya sürülmesinin ardından yeni cihazlar hakkında pek bir söylenti söz konusu olmadı.

Mayıs ayında, yalnızca Japonya’da kullanılabilen 5 inçlik bir telefon olan yeni Xperia Ace ile tanıştık. Piyasaların geri kalanına ulaşacak olanlar ise Ace modelinin Xperia 20 isminde tekrar markalaşmasından sonra olacak.

Bugün ise ortaya çıkan yeni bir bilgi bir ilke imza atar derecesinde önem taşıyor. Japon teknoloji devi yeni bir üst seviye model üzerinde çalışıyor. Buna piyasadaki ilk 5K ekranı yerleştirebilir.

Sony 5K Ekranlı Amiral Gemisi Piyasaya Sürecek!

Sony Xperia 1 Şubay ayında tanıtıldı. 21:9 en boy oranı ve 4K çözünürlüklü OLED ekranıyla dünyanın ilk akıllı telefonu oldu. Ancak bu da şirket için yeterli görünmüyor. Çünkü Sony, 5K çözünürlüğü destekleyen ve Xperia 1R olarak adlandırılan yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.

UA Prof’den (teknik özellikler içeren ve üreticilerin web sitelerinde çıkarılabilen bazı XML dosyaları) alınan bilgiler Sony J8220 model numarasına sahip yeni bir akıllı telefona aittir. Görüntüde gördüğümüz gibi, Xperia 1R olarak adlandırılan bu terminal, 5.040 x 2.160 piksel ekran çözünürlüğünü desteklemektedir.

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