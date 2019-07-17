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Sony A7R IV Aynasız Kamera Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sony, kameraları arasında ilk defa video için Eye AF desteğine sahip olan Sony A7R IV kamerasını tanıttı...

By Muhammed Arslan

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Sony A7R IV Aynasız Kamera Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Sony, tam ekrana sahip çervesiz ve aynasız Sony A7R IV kamerasını piyasaya sürdü. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve oldukça popüler hale gelen A7R III kamerasının geliştirilmiş bir sürümüdür. Şayet bir amiral gemisi olmasa da, şu anda bir Sony dijital kameradan alabileceğiniz en yüksek görüntü kalitesini size sunuyor.

A7R IV, önceki modelde bulunan 42.4MP sensörü geride bırakarak 61.0MP gibi inanılmaz bir sensöre ev sahipliği yapıyor. Sony’ye göre bu, bu çözünürlüğe sahip ilk 35mm çerçevesiz arkadan aydınlatmalı CMOS görüntü sensörü. Arkadan aydınlatmalı tasarım gürültüyü azaltmaya ve hassasiyeti arttırmaya yardımcı oluyor.

Sensör, daha yumuşak renk geçişi için 15 kademeli dinamik aralığa sahiptir. Ayrıca 5 eksenli optik gövde içi görüntü sabitleme özelliği de var.

Sony A7R IV Aynasız Kamera Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Yeni sensörle birlikte gitmek, A7R III’teki EVF çözünürlüğünü, tam olarak 1.6 kat daha fazlasına denk gelen UXGA OLED EVF kurulumu mevcut. Bu özellikle birlikte yenileme hızı 60fps veya 120fps seçeneklerinde standart veya yüksek görüntü kalitesi modunda ayarlanabilir.

Ayrıca gelişmiş bir Piksel Bindirme Moduna sahip. 963.2MP verilik 16 tam çözünürlüklü kamera çekimlerini masaüstü uygulamasını kullanarak 240.8MP görüntüye kadar indirebilir. Bu sayede daha düşük boyutta daha net çekimler elde edebilirsiniz.

Sony A7R IV Aynasız Kamera Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Sony A7R IV ile AF/AE izleme etkinken 10 fps’de 61MP görüntüleri, 7 saniyeye kadar ve 26.2MP APS-C modunda yaklaşık üç kez çekebilir. 567 faz algılamalı AF noktaları, ek 425 kontrastlı AF noktasıyla birlikte görüntü alanının %74’ünü kapsıyor. Kamera aynı zamanda, nesne hareket etse veya uzağa odaklansa bile odağı kilitli tutan gerçek zamanlı Eye AF özelliğine sahiptir.

Sony A7R IV Aynasız Kamera Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Sony A7R IV kamerası Super 35mm modunda piksel bindirmesi olmadan 4K video kaydını destekler. Sony’nin S-Log 2 ve S-Log 3 modları, S-Log 3’te 14 kademeli dinamik aralık ile renk derecelendirmesi için de mevcuttur.

A7R IV ayrıca bir Sony kamerada ilk olan video için Eye AF özelliğine de sahiptir. Bu, video kaydedilirken kameranın nesneye odaklanmasını sağlıyor ve gözleri daima odakta tutar.

Diğer özellikler arasında gelişmiş hava sızdırmazlığı, eğilebilir dokunmatik ekran, çift UHS-II bellek yuvası, kameranın Çoklu Arayüz Yuvasına dijital ses arabirimi eklenmesi, çift bantlı Wi-Fi ve USB Tip-C 3.2 Gen 1 sayılabilir.

Sony A7R IV fiyatı ise şu anda 3.500 Dolardır. Eylül 2019’dan itibaren ABD’de satışa sunulacak. Diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı henüz net değil.

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