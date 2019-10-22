Sony Android 10 Alacak Modeller Belli Oldu

Akıllı telefon sektöründe yer alan markalardan biri olmasına karşın, bu alanda istediği başarıyı elde edemeyen Sony, birçok bölgeden çekilme kararı almıştı. Markanın çekildiği ülkeler arasında Türkiye’de yer alıyor. Buna karşın Sony hala akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor ve telefonlara güncelleme desteğini sürdürüyor. Son olarak Sony Android 10 güncellemesi alacak olan akıllı telefonlar da ortaya çıktı.

Sony Android 10 güncellemesini alacak olan akıllı telefonlar olduğu belirtilen modellerin, bir Japon operatör firması tarafından yayınlandığı ortaya çıktı. Japonya’da faaliyet gösteren bir operatör firması tarafından paylaşılan listeler, hangi telefonların Android 10 güncellemesini alacağını ortaya koymuş oldu.

Sony Android 10 Güncellemesi Alacak Modeller

Listede yer alan akıllı telefonlar içerisinde sadece Japonya’da yer alan modellerde bulunuyor. Durum böyle olunca güncellemenin şimdilik sadece Japonya’da sınırlı kaldığı düşünülebilir. Global olarak satılan modellerin de yer aldığı listeye, yine global pazarda birkaç telefonun daha eklenmesi söz konusu olacaktır.

Operatör tarafından paylaşılan listeye göre güncelleme alacak olan modellerde şöyle;

Sony Xperia 5

Sony Xperia 1

Sony Xpreia XZ3

Sony Xperia XZ2

Sony Xpreia XZ2 Kompakt

Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Android 10 güncellemesi alacak olan akıllı telefon modelleri için şimdilik bu liste paylaşılmış durumda. Fakat daha öncede söylediğimiz gibi global pazarda bu listeye yeni modellerin eklenmesi de beklenen bir durum. Yeni modellerle listenin güncellemesi sürpriz olmayacaktır.

Ayrıca listede bazı amiral gemisi modellerin yer almaması da dikkat çekici. Buna göre geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Sony Xperia 10 serisi amiral gemisi akıllı telefon modellerinin de güncelleme listesinde yer almadığı görülüyor.

2017 yılından önce yayınlanan akıllı telefon modellerinin zaten güncelleme almayacağı biliniyor fakat yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinin de listede yer almaması dikkat çekici bir durum. Bu etkenler düşünüldüğü zaman muhtemelen yeni akıllı telefonların da listeye eklendiğini göreceğiz.

Zaman içerisinde liste güncellenecektir. Sony tarafından Android 10 işletim sistemi hakkında resmi br güncelleme listesi yayınlanacak olursa, sitemizde bu listeyi paylaşacağız.