Sony Android TV Özellikleri Ve Çıkış Fiyatı

Akıllı televizyon serilerine sürekli olarak yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu noktada son gelişmelerle beraber hem 4K hem de akıllı televizyon modelleri piyasaya sürülmeye başlandı. Bu noktada son haberler ise Sony tarafından geldi. Geçtiğimiz günlerde marka yeni seri televizyonlarını piyasaya sürdüğünü açıklandı. Sony Android TV serileri için ilk açıklanan özellikler ise beğeni toplamayı başardı.

Sony Android TV Nasıl Farklılıklara Sahip?

İlk olarak görüntü kalitesi ile ön plana çıkan Sony Android TV serilerinin özellikleri neler? Yeni seri televizyonlarda diğer markalara oranla ne gibi farklılıklar dikkat çekiyor? Daha detaylı olarak ele alalım.

Geniş Ürün Yelpazesi

Sony Android TV yeni serilerinin en çok dikkat çeken yanı geniş ürün yelpazesi. Televizyon sadece tek bir model ile beraber gelmiyor. Birçok model ile gelen akıllı televizyonların 43 inç ekran boyutundan 75 inç ekran boyutuna kadar birkaç farklı seçeneği olduğunu da söylemek gerekiyor. Ayrıca tasarım konusunda da tüm modellerin çok daha ince bir kasa tasarımı ve tek bir destek ayağı ile geldiğini bu şekilde oldukça zarif bir görüntü sunulduğunu da ekleyelim.

Teknik Özellikleri Nasıl?

Televizyonların tasarımlarından ve ürün çeşitliliğinden bahsettikten sonra şimdide Sony Android TV serisinin teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. Dediğimiz gibi sınırlı bir ekran boyutu çözünürlüğü sunulmuyor. 43” inç ile 75” inç boyutu arasında ekran değişimi sunulduğunu belirtmiştik. Bunun dışında televizyonların çözünürlüğünü ise 4K olarak belirlenmiş. Ayrıca geliştirilmiş olan bir de HDR modundan söz etmek mümkün.

HDR X1 olarak adlandırılan işlemcileri ile beraber ekstra renk derinliği sunan televizyonların genel ürün sınıfı içerisinde en başarılı Android TV serilerinden biri olduğu da düşünülmekte. Bunların dışında bir işletim sistemi barındırması televizyona Google Play üzerinden istediğinizi uygulamayı da yüklemenizi sağlıyor.

Google Asistan Desteği

Televizyonun en büyük özelliği ise Google Asistan desteğinin bulunması. Sony Android TV içerisinde yer alan Google Asistan sayesinde sadece sesli komutlar vererek televizyonunuzu kontrol edebildiğiniz gibi televizyonunuzdan arama yapabiliyor ve sesli komut ile uygulamaları da çalıştırabiliyorsunuz. Bu televizyona büyük bir ayrıcalık sağlasa da özelliğin kullanımı için Sony bir güncelleme hazırlamakta. Yani şu an kullanımda değil.

Çıkış Fiyatı

Şu an için piyasadaki yerini almaya başlayan akıllı televizyonların en çok merak edilen noktalarına yani fiyatlarına geçelim. Fiyat konusunda yeni seride başlangıç fiyatı 999 dolar olarak belirlenmiş durumda. Giriş seviyesi fiyatının dışında en iyi model ise 7.500 dolar rakamında. Aradaki bu dev fiyat farkının doğrudan ekran boyutu ile alakalı olduğunu da belirtelim. 75 inç olan model 7.500 dolar olarak satışa çıkmış durumda.