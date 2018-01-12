Hayatımızın her yüzü daha akıllı hale geldi fakat araç içi eğlence sistemleri henüz tam fark edilmedi. CES 2018‘de Sony, XAV-AX100 AV alıcısına bir güncelleme sundu ve antik dayanıklı dokunmatik ekrana, hem Android Auto hem de Apple CarPlay‘i uyguladı.

XAV-AX5000, Sony’nin “çerçeve kaidesiz” dokunmatik yüzey olarak sunduğu 6,95 inç (17,6 cm) panele yükselterek ekran bölümünde çok gerekli bir yükseltmeyi getiriyor. Bunun ötesinde, ünite ekranın alt kısmında alüminyum donanım anahtarları seti ile birlikte gelmekte; bu da bazılarına göre zarif tasarımı bozabilir.

Belirtildiği gibi, alıcı Google’ın kendi sanal asistanı için destek alacak hem Android Auto hem de Apple CarPlay desteği ile birlikte gelerek, hangi platformu tercih ederseniz edin yoldan keyif almanızı sağlıyor. XAV-AX5000, kayıpsız FLAC sesin yanı sıra çeşitli depolama aygıtlarını destekleyen iki USB portuna sahip.

Araç içi seslerini özelleştirmek isteyenler için, sistem ek kablo ve modülleri saklamak için yeterli alan sağlarken, yer tasarrufu sağlayan tek bir DIN Arka Şasi etrafında tasarlanmış. DRA2 (Dynamic Reality Amp 2) gücü ile 55 watt x 4 ve 20 watt x 4 çıkış sağlayan dört kanallı bir amplifikatör içermekte. Ayrıca Sony’ye göre – motor gürültüsünün üstesinden gelmek için çalışan Extra Bass özelliğini de içeriyor. Bunun ötesinde, AV alıcısı arka kamera desteğine de sahip ve araç geri vitese geçtiği anda aktif oluyor.

Sony, AV alıcısının bu yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacağını ve 429 dolardan satışa çıkacağını kaydetti. Bu yeni model yaklaşık 400 dolara satılan önceki modelden biraz daha pahalı.