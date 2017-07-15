Sony Bazı Televizyon Modellerine Alexa Desteği Getirdi

Son birkaç yıldır, dijital asistanlar son derece önemli ve aynı zamanda oldukça popüler hale geldi ve kullanıcılara cihazlarıyla etkileşimde bulunmanın akıllı bir yolunu sunuyor. 2011’de Apple‘ın Siri’sinden beri dijital asistanlar olmuş olsa da, içeriğe dayalı olarak farkında değillerdi; bu da biraz robotik, biraz erişilmez ve kesinlikle daha az kullanışlı hale getiriyordu.

Amazon, Alexa rüzgarı ile pazarı eline aldı ve altın buldu. Hayatımızı çok daha kolay hale getiren yeni bir dalga yarattı. Şirketin Alexa bugün piyasadaki en popüler asistanlardan biri olmasına rağmen, genellikle Echo, Echo Dot, Fire TV ve benzeri ürünlerinde yer almakta. Alexa’nın Amazon ürünleriyle yoğun şekilde ilişkili olmasına rağmen, Huawei’s Mate 9 ve yakında güncellenecek olan HTC U11 gibi diğer marka cihazlara yönelmeyi başarabilmiş durumda.

Şimdi, Sony, Amazon Echo veya Echo Dot‘u kullanarak kontrol edilebilen bazı TV’leriyle Alexa desteğini deniyor gibi görünüyor. Bu sadece bir beta, belirtilen model sahipleri birimlerini açıp kapatabilir, ses düzeyini denetleyebilir, girdiyi değiştirebilir, ad veya numara kullanarak başka bir kanala gidebilir ve daha pek çok şey yapabilir. Kontrol komutlarından eksik olan önemli bir şey varsa, Netflix gibi akışlı uygulamalar başlatmanın yetersizliği söz konusu.

Bunu kendi Sony TV’nizde denemeyi merak ediyorsanız, desteklenen bir modeliniz olduğundan emin olmak için yukarıdaki listeye bakabilirsiniz. Eğer öyleyse, herşeyi nasıl çalıştıracağınızla ilgili daha ayrıntılı talimatlar için buraya bakabilirsiniz.