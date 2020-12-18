Sony, Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’dan Kaldıracağını Duyurdu

Sony Interactive Entertainment bugün, CD Project Red‘in Cyberpunk 2077‘sini çevrimiçi PlayStation Store‘dan kaldıracağını duyurdu. Ayrıca oyunu zaten satın almış olanlara tam para iadesi teklif edeceğini de duyurdu.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020

Şirket, müşterilerin geri ödeme talebini göndermek için kaydolabilecekleri bir web sitesi kurdu. Oyunu PlayStation Store‘dan satın aldığınız onaylandıktan sonra geri ödemenizi alacaksınız. Ancak, şirket hoşnutsuz müşterilerden gelen çok sayıda taleple dolup taştığı için bu süreç biraz zaman alabilir.

CD Project Red, Cyberpunk 2077‘yi 10 Aralık’ta Windows 10, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia‘da piyasaya sürdü. Oyun ilk olarak 2012’de duyurulmuştu ancak lansman tarihi 16 Nisan 2020 olarak belirlendi ve sonunda 17 Eylül’e, ardından 19 Kasım’a ve son olarak 10 Aralık’a ertelendi.

Piyasaya sürüldüğünden bu yana, kullanıcılar birden çok platformda, ancak en önemlisi iki ev konsolunda aşırı sorunlardan şikayet ettiler. PlayStation ve Xbox sahipleri, oyun sırasında genellikle 30 ve hatta 20 fps’nin altına düşen kare hızlarının yanı sıra onları konsolun ana ekranına gönderen çökmelerle ve kötü performansla karşılaştı. PS4 Pro ve Xbox One X önemli ölçüde daha iyi olmasa da, performans özellikle temel PS4 ve Xbox One S’de zayıf.

Oyun ayrıca, oyun dünyasında karakterlerin beklenmedik şekillerde davranmasına neden olan ve diğer sorunları görmezden gelseniz bile oynamayı zorlaştıran aksaklıklarla, doğası gereği hatalı olduğunu kanıtladı.

Oyunu performans sorunları olmadan çalıştırmanın tek yolu, yeni nesil bir konsolda oynamaktı. Bir PS5 veya bir Xbox Series X | S, oyunu daha iyi çalışmaya zorlayabilir, ancak bu yine de çökme ve oyun kodu sorunlarını çözmez. Oyunun şu anda yeni nesil konsollar için özel bir sürümü olmadığını ve PS4 ve Xbox One sürümlerini oynamak için geriye dönük uyumluluk kullandığını unutmayın.

PC versiyonu karşılaştırıldığında nispeten iyi durumda. Oyun, şirketin belirtilen sistem gereksinimlerini çok aşan aşırı CPU ve GPU gereksinimlerine sahipken ve oyun kodu sorunları hala mevcut olsa da, üst düzey bir oyun PC’niz varsa, en azından oynanabilir kare hızlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar oyunla ilgili sorunlardan ilk kez şikayet ettiklerinde, CDPR 14 Aralık’ta konsollardaki durum için özür dileyen bir açıklama yayınladı ve ayrıca yakında daha küçük güncellemeleri ve ardından önce Ocak ayında ve daha sonra Şubat ayında daha büyük yamaları yayınlayacaklarını belirtti. Ayrıca PlayStation ve Xbox’taki oyunculardan, mutlu değillerse oyunu iade etmelerini istediler.