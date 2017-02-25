Sony “Dünyanın En Hızlı” SD Kartını Tanıttı

Sony, 299 MB/sn‘ye kadar yazma hızlarına ve 300 MB/sn‘ye kadar okuma hızına sahip “Dünyanın En Hızlı” SD Kartlarının olduğu SF-G serisini tanıttı.

Firma, hızlı yazma hızının, UHS-II destekli kameralarla yüksek çözünürlüklü görüntülerin daha uzun süre çekilmesini ve kullanıcıların anı daha iyi yakalamasına yardımcı olmak için daha kısa bir arabellek temizleme zamanı sağladığını belirtiyor.

Sony Amerika Medya ve Enerji Grubu Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Viviano Cantu şunları söyledi:

“32GB, 64GB ve 128GB kapasitelerine sahip olan SF-G Serisi, yüksek performanslı ve yüksek hızda seçenekler sunuyor. Yüksek çözünürlüklü görüntülerin kesintisiz çekimi ve DSLR kameralar ile 4K video çekimi, aynasız kameraların çoğalması, daha büyük, daha hızlı ve daha güvenilir kartlara duyulan ihtiyaç belirginleşti. Profesyonel medyanın gelişmesi ile birlikte, Sony sektördeki liderliğini yüksek performans sunan SF-G Serisi ile pekiştirmek istiyor.”

Kart, “kameranın ardışık yüksek hızlı çekim yeteneğine katkıda bulunan veri yazma hızlarını azaltmak” için Sony‘nin algoritmasını kullanıyor. Ayrıca su geçirmez ve anti-statiktir. Ayrıca, şirket yanlışlıkla silinen veya hasar görmüş dosyalar da dahil olmak üzere medyanın kolaylıkla kurtarılmasını sağlayan ücretsiz bir indirilebilir Dosya Kurtarma yazılımı sunmakta.

Kartlar, USB 3.1 Gen1 Arayüzünü destekleyen bir bilgisayara veri aktarımını sağlamak için 2017 Baharında bir hafıza kartı okuyucu MRW-S1 ile birlikte sunulacak. Fiyat şu an için bilinmiyor.