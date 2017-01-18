Sony G3221 Telefon Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefon pazarında Xperia serileri ile kendisine yer bulmaya başlayan teknoloji devi Sony, son dönemde akıllı telefonları için başlattığı yeni Android güncellemeleri ile beraber gündeme gelmeye başlamıştı. Akıllı telefonları için bir bir Android Nougat güncellemesini yayınlayan markanın bunun yanında sürekli olarak yeni seri akıllı telefonları da ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada markanın henüz adı belli olmayan yeni modeli Sony G3221 serisi de ortaya çıktı.

Sony G3221 Serisinin Özellikler Nasıl Olacak?

Markanın yeni model bir akıllı telefonunu daha piyasaya süreceğinin iddia edilmesi ile beraber markanın yeni seri telefonunun da değerlendirme testlerinde göründüğü ortaya çıktı. Değerlendirme testlerinde özellikleri de ortaya çıkan Sony G3221 seri numaralı telefonun adı henüz belli değil. Peki özellikler hakkında iddialar neler?

Tasarım Konusunda Hiçbir Detay Belli Değil

İlk olarak tabi ki merak edilen konu telefonun tasarımının nasıl olacağı. Tasarım konusunda telefonun detayları belli değil. Sony tarafından da bu konuda hiçbir açıklama yapılmaması şu an için telefonun tasarımının merakla beklenen özelliklerinden biri olarak değerlendirildiğini de söylemek gerekiyor.

Teknik Özellikler Nasıl?

Performans testlerinde özellikleri belli olmaya başlayan yeni seri Sony G3221 akıllı telefonlarının MediaTek işlemci kullanılacağı belirtiliyor. MediaTek Helio P20 serisi işlemcileri kullanacağı iddia edilen telefonların bunun dışında grafik kartı olarak ise akıllı telefonlarda sıkça kullanılan Mali-T880 grafik yongasının kullanılacağı düşünülüyor.

Test sonuçlarında ortaya çıkan son detaylardan birisinin de Ram miktarı olduğunu da belirtelim. Hem işlemci hem grafik kartı modellerinden sonra serinin 4 GB Ram ve Ramlerine ek olarak giriş seviyesi modelleri için 64 GB depolama hafızası sunacağı da yine performans testlerine yansımış durumda.

Kamera Ve Ekran Özellikleri

Son olarak telefonların kamera ve ekran özellikleri ile ilgili bazı detaylarında ortaya çıktığını belirtelim. Sony G3221 serisinde yer alacağı iddia edilen kamerada Sony’nin özel lensleri ile beraber 23 megapiksel değerinde bir arka kamera sunulacağı düşünülüyor. Bunun dışında ön kamera içinde 16 megapiksel ön kamera bulunacak. Sony G3221 kamera konusunda yine Sony’nin ünlenen serilerinden biri olacak gibi.

Bunun dışında ekran özellikleri konusunda ise performans testlerinde 1920 X 1080 yani Full HD değerine sahip olacağı düşünülen Sony G3221 serisi akıllı telefonların daha ne gibi özelliklerinin olacağı ise Sony tarafından yapılacak açıklama ile beraber ortaya çıkacak.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Henüz adının bile belli olmadığı akıllı telefon modelinin 2017 akıllı telefon fuarında Sony tarafından tanıtılacağı beklenmekte. Haliyle çıkış tarihi ve fiyatı konusunda da şu an için net olmayan bilgilerin Sony tarafından fuarda yapılan tanıtımla beraber doğrulanacağı da düşünülüyor. Fakat henüz markadan bu yönde de bir açıklama yapılmadığını tekrar belirtelim.