Sony G8441 Kod Adlı Akıllı Telefon Göründü

Bir Polonya perakendecisinin web sitesinde listelendikten sadece günler sonra Sony G8441 kod adlı modelin bazı temel özelliklerini ortaya koyan bir kıyaslama veritabanında göründü. AnTuTu üzerindeki liste, cihazın Snapdragon 835 işlemci tarafından güçlendirildiğini ortaya koyuyor.

Diğer ortaya çıkan özellikler arasında 720p ekran, 8MP/8MP çift kamera ve Android O işletim sistemi yer alıyor. Ayırca RAM 4GB ve dahili bellek 32GB’tır. Testlerin bazı ayrıntıların bazen yanlış olduğunu ve özellikle çözümleme bitinin şüpheli olduğunu unutmayın.

Polonya perakendecisinin web sitesinde yer alan liste, cihaz için yaklaşık 650 € (veya 740 $) fiyat etiketi ortaya çıkardı. Telefonun kullanılabilirliği hakkında resmi bir bilgi yok, ancak 31 Ağustos’ta Berlin’deki şirketin IFA konferansı sırasında gösterilmesini bekliyoruz.