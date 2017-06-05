Sony golf oyunu ile mobil oyun pazarına girdi

Oyun sahnesi değişiyor ve mobil oyunlar gittikçe önem kazanıyor. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, akıllı telefonlara dokunmadan önce bazı şirketler mobil cihazlar için oyunlar deniyor ve piyasaya sürüyor. Ve şimi Sony, Nintendo’dan sonra mobil platformda da yer alıyor.

Sony ilk mobil unvanıyla güvenli bir şekilde oynayacak. Japon üretici şimdilik sadece Japonya’dan başlayarak daha sonra herkes için Golf oyununu indirebilir kılacak. Franchise zaten 20 yaşında, ancak bir hit Sony oyunu olarak tanımlanamaz. Bununla birlikte, rahat doğası ve basit oynaması sayesinde mobil başlıklara büyük bir uyum sağlama potansiyeline sahiptir.

Oyunun Japonya’ya özgü olmamasının nedeni, en azından şimdilik, PS4’ün evindeki performansından kaynaklanıyor. Konsol, Batı pazarlarında olduğu gibi Japonya’da da satılmıyor. PS4’ün evdeki performansının asıl sorumlusu mobil, çünkü yerel kullanıcılar konsollarla değil akıllı telefonlarıyla oynamak istiyorlar.

Ancak, Sony tarafından biraz daha heyecan verici mobil başlık beklediğiniz için endişelenmeyin. PlayStation yaratıcılarının akıllı telefonlar için vaat ettikleri oyunlar arasında Arc the Lad, Wild Arms ve Disgaea yer alıyor.

Herkes Golf oyununu iOS ve Android‘de ücretsiz olacak ve gelir sistemi, uygulama içi satın alma işlemlerine dayanıyor olacak.