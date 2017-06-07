Sony HT-CT60 soundbar inceleme

Sony HT-CT60 soundbar, £ 150’lik uygun fiyat için basit bir 2.1 hoparlör sistemi sunar. Daha fazla bilgi edinmek için Sony HT-CT60 soundbar incelememizi okuyun.

HT-CT60 soundbar gördüğümüz en uzun ürünlerden biri, 40 inç TV’den daha geniş. HT-CT60‘ı bir TV’nin önüne yerleştirmek çok kolay, ancak bir duvara da monte edebilirsiniz. Altıgen şekli herkesin beğenisine göre olmayabilir, ancak hoparlör zemine konabilir ve sesi uygun şekilde yönlendirmek için yukarıya doğru eğilebilir demektir.

Düşük fiyat hafif plastik yapıya yansıyor ancak HT-CT60, gri hoparlör kumaşı ve metal efekti uçlarıyla şık görünüyor.

Optik bir S/PDIF girişi ile, soundbarınızın TV’nize koyduğunuz herhangi bir şeyi oynatmak için kurulumu kolaydır (kablo kutuda bulunur). Bununla birlikte, başka cihazlar eklemek isterseniz olasılıklar oldukça sınırlıdır. Tek elde ettiğiniz, koaksiyal dijital ve stereo fono girişlerdir.

Bu, en azından TV’nizin altındaki diğer cihazlarınızı bağlama seçeneğini sağlar, ancak bir akıllı telefon veya diğer mobil cihazlardan müzik çalmak, Bluetooth’lu soundbarlar kadar uygun olmayan bir kabloyla yapılmalıdır.

Bununla birlikte, HT-CT60, düşük, orta ve yüksek frekanslarda iyi bir stereo alanı ve etkileyici bir ses üretme özelliğine sahiptir. Küçük bir pasif subwoofer bulunur, bu da soundbarınızın kablolanması gerektiğini, ancak kendi güç kaynağını gerektirmediğini gösterir.

Toplam 60W‘da (hoparlör başına 15W ve subwoofer için 30W) CT60 bir güç merkezi değildir. Aslında, fono girdileri üzerinden müzik dinlerken full ses açıkken bile gerçekten yeterli değildi.

Hangi girişin seçildiğini ve çevre modunun açık olup olmadığını gösteren bir turuncu LED’ler var.

Sanal surround ses modu, arka hoparlörlerin ve sinir bozucu kabloların gerekli olmadığı anlamına gelir. Bu mod, soundscape’e kesinlikle daha fazla genişlik verir, ancak fiziksel bir çift çakışın yerini tutmaz.

Bunu yapmak için çevre düğmesini basılı tutmanız gerekir. Ancak ‘gece’ modunu da etkinleştirebilirsiniz. Gece modu, ses efektlerini ve diyalogu düşük ses seviyelerinde daha kolay duymak için getirilmiştir. Ayrıca Dolby ile kodlanmış TV programları, DVD’ler ve Blu-ray’lerle uyumludur.

Sony, güç, hacim, giriş, surround, bas ve tiz ayarlarına sahip küçük bir uzaktan kumandayı HT-CT60 ile birlikte tedarik ediyor. Soundbar’daki LED’ler, herhangi bir üst veya alt sınıra ulaşıp ulaşmadığınızı gösterir. Uzaktan kumanda, güç, ses ve kanal değiştirmek için bir Sony TV‘yi de kontrol edebilir.

Sony HT-CT60: Özellikleri