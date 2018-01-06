Sony İlk Snapdragon 845 Telefonları Xperia XZ1 Premium ve XZ1 Plus MWC 2018'de!

Sony‘nin bu ayın ilerleyen günlerinde CES 2018‘de yeni üst seviye akıllı telefonlarını duyurmasını bekliyorsanız hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gürcü İnternet sitesi Vortex.ge‘ye göre Sony, yılın ilk üst seviye telefonlarını MWC 2018‘de (26 Şubat – 1 Mart) tanıtmayı planlıyor. Eğer bu doğruysa, Sony‘nin CES 2018 basın toplantısı bize yakın zamanda sızdırılmış Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2 gibi orta menzilli daha düşük telefonları getireceği kesinleşti.

Sony, MWC 2018’de aşağıdaki akıllı telefonları sergilemeyi planlıyor:

Xperia XZ1 Premium

Xperia XZ1 Plus

Xperia XZ1s

Hepsi Sony’nin 2017 yılının en üst düzey cihazlarının devamı niteliğinde görünüyorlar.

Adından da anlaşılacağı üzere Xperia XZ1 Premium, yeni modeller arasında en gelişmiş cihaz olacak. XZ1 Premium’un önceki modeline (Xperia XZ Premium) benzer şekilde, 2160 x 3840 piksele (4K) sahip bir 5.5-inç ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak telefon bir Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı da dahil olmak üzere pek çok yenilik ile getirilecek. Dahası yeni cihazın 12 MP arka kameraya ve arkada parmak izi tarayıcıya sahip olduğu bildirildi.

Xperia XZ1 Plus ve Xperia XZ1‘lerin arka parmak izi tarayıcıları ve çift 12 MP kameraları da olduğu söyleniyor. Ancak 5.5 inçlik 1080p ekran ve Snapdragon 845 işlemcisi sayesinde XZ1 Plus daha büyük ve daha güçlü olacak gibi duruyor. Buna karşın XZ1S‘in 5.2 inçlik 1080p ekran kullanması ve geçen yılki Snapdragon 835 işlemciyi kullanması bekleniyor. Her iki telefonun da 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor.

Yeni cihazın Xperia XZ Premium tanıtımı üzerinden tam bir yıl sonra MWC 2018‘de yeni bir Xperia Premium duyurusu mantıklı olacak.