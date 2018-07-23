48 Megapiksel Olan Sony IMX586 Kamera Sensörü Duyuruldu!

Sony‘nin akıllı telefonları satışlarda iyi bir performans göstermese de şirketin üst düzey kamera sensörleri akıllı telefon pazarında büyük söz sahibi diyebiliriz. Bugün Japonya merkezli şirket yeni bir görüntüleme sensörünü duyurdu. Sony‘nin akıllı telefonlar için en yüksek teknoloji olduğunu söyleyen ve 48 megapiksel çözünürlüğünü destekleyen Sony IMX586 geleceğin akıllı telefon kamera kurulumlarında yer alacak.

Akıllı telefonlar ve diğer taşınabilir aygıtlar için üretilen IMX586 görüntü algılayıcısının dünyanın en küçük piksel boyutunda 0,8 μm olduğu iddia ediliyor ve bu da 48 etkin megapikselin 1/2 tipi bir üniteye sığdırılmasını mümkün kılıyor.

Ayrıca bu kamera sensörü Sony‘nin pozlama kontrol teknolojisi ve sinyal işleme işlevselliği ile doğrudan görüntü sensörüne entegre edilmiştir. Bu da geleneksel birimlerden dört kat daha fazla olan daha iyi bir dinamik aralık ile gerçek zamanlı çıktı sağlar.

Yeni sensör aynı renkte 2 x 2 pikselin geldiği Quad Bayer renk filtresi dizisini de kullanır ve bu da daha yüksek hassasiyetli çekim yapılmasına olanak tanır. Sensör ayrıca düşük ışık sırasında dört bitişik pikselden gelen sinyalleri kullanmak için tasarlanabilir ve bu da artan hassasiyet ile sonuçlanır. Şirket, Sony IMX586’nın aydınlatma koşullarına bakılmaksızın daha az gürültü ile daha parlak görüntüler sağlayacağını ümit ediyor.

Yeni kamera sensörü ile ilgili olarak bir açıklamasında Sony şunları söyledi:

“Bu yeni ürün konvansiyonel ürünlere göre ışık toplama verimliliğini ve fotoelektrik dönüşüm verimliliğini artıran tekniklerle tasarlanmış ve üretilmiştir; bu da dünyanın ilk 0,8 mikron piksel boyutuna, yüksek hassasiyet ve yüksek doyma sinyal seviyesine sahip olmasına immkan verir.”

Bu kamera sensörü aynı zamanda saniyede 30 kareyi ve ayrıca saniyede 90 karede 4K videoları (4096 × 2160) kaydedebilir. Şu anda piyasadaki tüm önemli amiral gemisi akıllı telefonlar saniyede 60 kare ile 4K videoları kaydedebiliyorlar.

Sony IMX586 kamera sensörü yaklaşık 27 $ ‘a tekabül eden 3000 Japon Yeni fiyata sahiptir. Şirket bu yıl Eylül ayında yeni CMOS görüntü sensörünü dağıtmaya başlayacak. Ancak akıllı telefonlarda bu yeni sensörü görebileceğimiz zaman henüz belli değil.