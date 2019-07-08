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Sony Katlanabilir Akıllı Telefonu Aralıkta Geliyor! Özellikleri Neler?

Katlanabilir akıllı telefon dünyasına 10x zoom özelliği bulunan yeni bir cihaz Sony tarafından eklenebilir...

By Muhammed Arslan

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Sony Katlanabilir Akıllı Telefonu Aralıkta Geliyor! Özellikleri Neler?

Uzun bir süredir Sony‘nin, Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Galaxy Fold katlanabilir akıllı telefonuyla rekabet edecek bir katlanabilir cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor. Twitter’daki yeni bir sızıntı, Sony’nin sarmak tasarıma sahip LG Display’li katlanabilir bir akıllı telefonun prototipi üzerinde çalışmaya başladığını gösteriyor.

Yaklaşan cihazın Qualcomm’un Snapdragon SM7350 yonga seti ile çalıştırıldığı ve 3220mAh bataryata sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca kameraları 10x zoom kamerası ile donatılacak. Sony katlanabilir akıllı telefonun Aralık ayında tanıtılması veya 2020 Ocak ayında piyasa sürüleceği iddia ediliyor.

Şu an protatip aşamasında olan cihazın Snapdragons 855 yonga seti ile güçlendirildiği ve 5G desteği için X50 modem ile birlikte donatıldığı söyleniyor. Cihaz, 10x zoom kamerasıyla birlikte katlanabilir bir tasarıma sahip olacak.

Xiaomi de ortaya çıkan sızıntı haberlere göre bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışsıyor. Ancak ortaya herhangi bir resmi bilgi atılmadı. Galaxy Fold cihazı, 7.3 inçlik katlanabilir Dinamik AMOLED ekrana ve katlandığında 4.6 inçlik bir HD + Süper AMOLED ekrana sahipti.

Yaklaşan Sony katlanabilir akıllı telefonun tam boyutları henüz net değil. Ancak uzun süreli bir çalışma ile ortaya oldukça sağlam bir çıkış yapabilir. Diğer rakipleri çeşitli söylentiler yüzünden bir türlü istediklerini başaramadılar…

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