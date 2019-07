Sony Katlanabilir Akıllı Telefonu Aralıkta Geliyor! Özellikleri Neler?

Uzun bir süredir Sony‘nin, Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Galaxy Fold katlanabilir akıllı telefonuyla rekabet edecek bir katlanabilir cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor. Twitter’daki yeni bir sızıntı, Sony’nin sarmak tasarıma sahip LG Display’li katlanabilir bir akıllı telefonun prototipi üzerinde çalışmaya başladığını gösteriyor.

Yaklaşan cihazın Qualcomm’un Snapdragon SM7350 yonga seti ile çalıştırıldığı ve 3220mAh bataryata sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca kameraları 10x zoom kamerası ile donatılacak. Sony katlanabilir akıllı telefonun Aralık ayında tanıtılması veya 2020 Ocak ayında piyasa sürüleceği iddia ediliyor.

Şu an protatip aşamasında olan cihazın Snapdragons 855 yonga seti ile güçlendirildiği ve 5G desteği için X50 modem ile birlikte donatıldığı söyleniyor. Cihaz, 10x zoom kamerasıyla birlikte katlanabilir bir tasarıma sahip olacak.

Sony is working on a competitor to the Galaxy Fold and Mate X.

The current prototypes feature:

3220mAh

SM7250 SoC

LG Display

Nautilus Design

10x Zoom Camera

The retail models may feature:

Snapdragon 855 Soc

Qualcomm X50 Modem

(Video via. @slashgear https://t.co/zZvRjt80Un) pic.twitter.com/mVyqRm1fxd

