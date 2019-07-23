Sony Katlanabilir Telefon Patentleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sınıfında istediğini almayan markalardan biri olan Sony, kısa süre önce ülkemizden de çekilmişti. Akıllı telefon satışlarında sınırlamalara giden markanın bir yandan da bu alanda üretimlerine devam ettiği de açıklandı. Bu kez markanın özel bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sony Katlanabilir Telefon patentleri olduğu iddia edilen yeni patent görselleri detayları ortaya çıkarmış oldu.

Sony Katlanabilir Telefon Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda çok bir bilgi yok ancak Sony Katlanabilir Telefon patent görsellerinin yayınlanmasıyla beraber merak edilen detaylar ortaya çıkmış oldu. Buna göre hem arkada hem de önde ekran bulunan bir akıllı telefon sunulduğunu göreceğiz.

Yeni akıllı telefonların ortadan dikine ikiye katlanması bekleniyor. Patent görsellerine baktığımız zaman biraz daha esnek bir ekran görmemiz mümkün olacak. Kolay katlanabilen ve esnek bir ekran kullanımı sunulacak. Oldukça ilginç derecede esnekliğe sahip olacağı görülen Sony Katlanabilir Telefon patent görsellerinde dikkat çeken bir detay daha var.

Yeni akıllı telefonların üzerinde yer alan sensörler bulunuyor. Yeni akıllı telefonların üzerinde 3 farklı sensör bulunduğunu görmekteyiz. Hızlanma sensörü, sıcaklık sensörü ve basınç sensörlerinin kullanıldığı dikkat çekiyor. Yeni akıllı telefonlar için ortaya çıkan bu sensörleri ne işe yaracağı ise soru işareti.

Muhtemelen Sony, özel bir teknoloji üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ancak bu özel teknolojilerin katlanabilir akıllı telefonlara ne kadar etki edebileceği tartışılan bir kısım.

Yeni telefonların teknik özelliklerinin neler olacağı ve bu teknik özelliklerin tam olarak nasıl artılarla karşımıza çıkacağı konusunda da detaylar söz konusu değil. Bunlar için yeni bilgilerin paylaşmasını beklemek gerekiyor.