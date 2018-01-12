CES 2018 baştan aşağı yepyeni teknolojilerin tanıtıldığı, en ilgi çeken teknoloji fuarlarından biri olmayı başardı. Artık alışkanlığımız haline gelen akıllı telefonlar, yeni televizyon teknolojileri gibi standart beklentilerin dışında çok daha orijinal ürünlerinde tanıtıldığını gördük. Bunlardan birisi de boyutları ile dikkat çeken Sony MP-CD1 Ultra projektör cihazı oldu. Mobil projektör cihazı olarak tanıtılan cihaz, adından da anlaşılacağı gibi sadece bir telefon boyutunda. Fakat bunun yanında yapabildikleri benzer sınıfta yer alan koca cihazları geride bırakıyor. Hemen Sony MP-CD1 Ultra serisinin özelliklerinden söz edelim.

Sony MP-CD1 Ultra Nasıl Bir Tasarım İle Geliyor?

Aslında bir projektör cihazının tasarımı üzerinde çok fazla durulmaz. Genel olarak lamba yerleşimi ve havalandırma cihazlarının konumundan bahsedilip, daha çok teknik özellikler üzerinde durulur. Fakat Sony MP-CD1 Ultra modelinde tasarımdan özellikle bahsetmek gerekiyor. Dediğimiz gibi bu seri mobil bir projektör modeli. Haliyle ilk artısı, hatta en büyük artısı da tasarımı.

Xperia serilerinde olduğu gibi dikdörtgen tasarıma sahip olan cihaz, 10.000 mAh Powerbank cihazlarında gördüğümüz tasarıma oldukça benzer bir yapıya sahip. Taşınabilir şarj cihazı gibi duran serinin boyutları da 83 mm X 16 mm X 150 mm olarak açıklandı.

Sadece bu değerler bile ne kadar mini bir cihaz ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bunun yanı sıra ağırlık değerinin de sadece 281 gram olduğunu ekleyelim. Hem küçük hem de hafif bir cihaz söz konusu. Tasarım özelliklerinden sonra şimdide teknik özelliklere bakalım.

Sony MP-CD1 Ultra Beğeni Toplayacak Özellikler

Sony MP-CD1 Ultra tam anlamıyla boyundan büyük işler yapmakta. Sony MP-CD1 Ultra projektör cihazı sayesinde, 120 inçlik yani yaklaşık olarak 3 metrelik alana görüntü yansıtabiliyorsunuz. Bunun için istenen mesafe ise 3,5 metre olarak açıklandı. Biraz daha uzak bir mesafeye geçtiğiniz de ne yazık ki net görüntü imkanı elde edilemiyor.

Bunun için ideal değer 3,5 metre. Çözünürlük değeri ise 854 X 480 piksel. Boyutlarına göre bu değerinde çok iyi olduğunu ekleyelim. Belirtilen mesafelerde kullanacak olursanız, 120 inçlik tüm ekranda hiçbir görüntü kaybı yaşamadan cihazı kullanabiliyorsunuz.

Bunun için Sony, 105 ANSI lümen kullanarak görüntüyü korumayı başarmış. İçerisinde yer alan 5.000 mAh değerinde batarya ile kendisini idare edebilen seri, akıllı telefonlarınızdan ya da HDMI üzerinden herhangi bir görüntü biriminden görüntüleri yansıtabiliyor. Dev ekran keyfini sunan cihazın fiyatı da epey bir tuzlu. Sony MP-CD1 Ultra modeli almak istiyorsanız 400 dolar ödemeniz gerekiyor. Tabii ki bu rakam KDV ve kur farkı gibi konularla beraber akıllı telefonları bile geçecek rakamlara ulaşacaktır. Ülkemiz satış rakamları açıklanmış değil ama bahsettiğimiz nedenlerden dolayı beklenti oldukça yüksek.