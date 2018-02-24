Geçtiğimiz haftalarda söylenti makineleri çalışmış ve Sony Xperia XZ2 ile Xperia XZ2 Compact‘ı MWC 2018‘de göreceğimiz kesinleşmişti. Ancak sürpriz bir üçüncü cihaz da olacak gibi görünüyor.

Sony Mobile‘ın Güney Afrika’daki Facebook hesabından yapılan açıklamada; “üç muhteşem yeni Xperia modeli” nin tanıtımına ilave bir tane de sürpriz geleceği açıklandı.

Sony, MWC 2018’de Sürpriz Bir Telefon Tanıtabilir

Bu yazıya ekleyeceğimiz bir görüntü mevcuttu ve Xperia XA2 Ultra özelliklerini taşıyordu. Ancak bunun içini fazla okumaya odaklanmayacağız. Bu yüzden de yazıya ekleme gereği duymadık. Yeni XA2 ikilisi her ülkede henüz mevcut değilse de, Barcelona’dan gelen canlı yayın ile ilgili yapılan görüşmelerde muhtemelen global bir tanıtıma gönderme yapıldığını anladık.

Peki, hangi telefon XZ2 amiral gemisi ikilisine eşlik edecek? Xperia XZ2 Premium veya güncel bir modelin “S” versiyonu mu gelecek? Yada orta sınıfa daha yakın ve daha ekonomik bir model mi var? Öğrenmek için Pazartesi gününü merakla bekliyoruz.

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