Sony my Xperia Telefon Takip Uygulamasını Sonlandırdı

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Sony geçtiğimiz günlerde “my Xperia” telefon takip uygulamasını sonlandırdığını doğruladı. Şirket kapanıştan önce herhangi bir duyuru yapmasa da bu haftanın başında my Xperia servisine girmek isteyen Xperia akıllı telefonu kullanıcıları Google‘ın Cihazımı Bul sitesine yönlendirildi.

Xperia izleme servisi muhtemelen Sony Mobile‘ın kapatmaya karar vermesinin nedenlerinden biri Google‘ın Cihazımı Bul servisi ile benzer şekilde çalışması oldu. Pek çok Xperia kullanıcısı my Xperia‘ya ne olduğunu merak etti ve neden çalışmadığını sordu. Bir Sony Mobile temsilcisi hizmetin durdurulduğunu doğruladı.

17 Ocak 2018 itibariyle Xperia Web Servisi resmen sonlandırıldı ve şimdi bunun yerine Google Cihazımı Bul web hizmetine yönlendirileceksiniz.

Dolayısıyla telefon olarak bir Xperia akıllı telefonu kullanıyorsanız, artık Xperia yerine Google‘ın Cihazımı Bul hizmetine yönlendirileceksiniz. Genel olarak bu muhtemelen iyi bir karar çünkü Japon şirketi kaynakların bazılarını diğer projelere aktararak müşterilere daha faydalı şeyler yapabilir.