Sony Pikachu Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Sony standartlaşmaya başlayan akıllı telefon serisi olan Xpreia serisini artık yeni seri üyeleri ile daha çeşitli üreteceğini açıklamıştı. Bir yandan amiral gemisi serilerine devam edecek olan teknoloji devinin bir yandan da daha farklı seçeneklere ve özelliklere sahip olacak yeni nesil telefonları da bu açıklamalardan sonra merakla beklenmeye başlanıştı. Bu noktada ise ilk haber sonunda geldi. Sony Pikachu olarak adlandırılan yeni telefonlar performans testlerinde görüntülendi.

Sony Pikachu Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

Sony’nin farklı bir soluk sunacak olan akıllı telefonları için ilk detaylar netlik kazanmaya başladı. Peki serinin belli olan ilk özellikleri neler oldu? Daha detaylı olarak bakalım.

Tasarımsal Detaylar Belli Mi?

Sony Pikachu serisinin adının Pikachu olması tasarımı konusunda belli başlı detayları ortaya koyuyor. Bu noktada beklentilerin sarı bir renk üzerine kurulu bir tasarım olması.

Genel olarak Xperia serilerinde olduğu gibi köşeli dikdörtgen bir tasarıma sahip olarak geleceği düşünülse de sarı renk seçenekleri ile farklı bir tema rengi sunacağı da telefonu farklılaştıracak gibi.Fakat Sony Pikachu modeli için henüz tasarım konusunda hiçbir detay olmadığını da belirtelim. Şu an için bunlar sadece bir tahmin olarak karşımıza çıkıyor.

Beklenen Teknik Özellikler

Tasarım konusunda henüz yeni detaylar ortaya çıkmış değil. Fakat teknik detaylar konusunda performans testlerinde yer alan belli başlı özellikler var. Bu noktada Sony Pikachu serisinde ilk olarak MediaTek MT6757 Helio P20 SoC serisi işlemcilerin yer alacağı belirtiliyor. Bu işlemcilerin ise 8 çekirdek 2.3 GHz hızında olması beklenmekte. Yani eğer gerçekse yeni model işlemciler konusunda öne çıkmayı başaracak gibi.

İşlemcilerden sonra dikkat çeken bir diğer teknik özellik detayı ise Ram bellek miktarları oldu. Aynı performans test sonuçlarına bakacak olursak modelin içerisinde 3 GB Ram bellek miktarına yer vereceği gözüküyor. Tabi bu işlemcilerle oldukça uyumlu çalışabilecek olan bir değer.

Ekran Özellikleri Nasıl?

İşlemci ve Tam bellek iddialarından sonra telefonun merak edilen bir diğer detayı ise ekran özellikleri oldu. Ekran özellikleri konusunda serinin 5 inçlik bir ekran boyutu ile beraber geleceği ve ekran çözünürlüğünün de 720p olacağı düşünülüyor. Tabi netlik kazanmış bir durum henüz yok.

İşletim Sistemi Ve Kamera Seçimi

Sony Pikachu serisinde işletim sistemi olarak performans testlerine göre Android Nougat 7 serisine yer verilecek. Sonraki güncellemeleri de alması beklenen akıllı telefonun kamera özellikleri ise Sony’nin ayrıcalığını yansıtacak gibi. Arka kısımda 4K çekimi yapabilecek olan 21 MP değerinde bir kameraya sahip olacak olan modelin ön kısımda ise 7 MP kamera sunacağı belirtiliyor.

Çıkış Tarihi

Sony Pikachu modelinin tanıtımının henüz gerçekleşmediğini biliyoruz. Bu kod adı ile çıkacak olan serinin ayrıcalıklarının tamamen neler olacağı ve tüm bu ayrıcalıklarla beraber serinin ne zaman tanıtılacağı da kesin olarak bilinmiyor. MWC 2017 serisinde beklenen tanıtımlar gerçekleşir mi hangi model olarak karşımıza çıkacak? Bunu Sony’nin açıklamaları ile beraber göreceğiz.