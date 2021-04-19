Sony PlayStation 5 Rekordan Rekora Koşuyor!

Geçen yıl Sony, Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’dan başlayarak yeni nesil oyun konsolunu yani Sony PlayStation 5’i piyasaya sürdü. Daha sonra da aynı ay içerisinde farklı bölgelerde satışa sunmaya devam etti.

Şimdi, Sony PS5 resmi olarak ABD tarihinin en hızlı satan konsolu haline geldi. NPD Group tarafından yapılan analize göre yeni konsol, beş ay önce piyasaya sürülmesinden bu yana hem satılan birimler hem de “dolar satışları” açısından listelerin başında geliyor.

NPD İcra Direktörü Mat Piscatella, Nintendo Switch’in bu yılın ilk çeyreğinde en çok satan donanım platformu haline geldiğini, Sony’nin PlayStation 5’in ise satış değeri açısından ABD’de birinci sırada yer aldığını söyledi.

Veriler, bu yılın Mart ayında toplam oyun donanımı satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 680 milyon dolarlık rekor kırdığını gösteriyor. Bu yıl harcanan toplam miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 1.4 milyar dolar olarak belirtiliyor.