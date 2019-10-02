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Sony PlayStation için 3D Hologrofik Ekran Geliştiriyor!

3D gözlükler oyun konsolu iken büyük bir gelişme olmuştu. Ancak Sony çıtayı bir hayli yükseğe çıkararak hologram ekranlarına yöneliyor...

By Muhammed Arslan

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Sony PlayStation için 3D Hologrofik Ekran Geliştiriyor!

Sony, 2017 yılında, holografik ekran için patent başvurusunda bulundu. Adından da anlaşılacağı gibi, patent 3D gerçekçi nesneleri yansıtabilen bir ekrana atıfta bulunuyor. Patentin asıl şaşırtıcı noktası, şu anda kullanılan 3D gözlüklerinin aksine herhangi bir gözlük gerektirmemesi. Bu sayede kullanıcının görüş açısı veya oynadığı alanda bir kısıtlama söz konusu olmayacak.

3D görüntüleri yansıtmak için Sony, çok sayıda mikro ayna kullanıyor. Bu da görüş açısının anlık olarak kullanıcının hareketlerine göre ayarlanmasında yardımcı oluyor. Işık kaynağı, sol ve sağ göz için farklı görüntüler oluşturan elektronik olarak modüle edilebilir, böylece istenen 3D efekti elde edilir.

Ek olarak ekran kullanıcının göz ve yüz hareketlerini takip edebilen bir donanıma sahip. Ayrıca gözleri ve yüzleri tanıyarak kullanıcı sayısını da belirleyebilir. Kullanıcı ve ekran arasındaki mesafeyi hesaplamak için kamera ve ışık sensörü içeren ek bileşenler kullanılacak.

Sony PlayStation için 3D Hologrofik Ekran Geliştiriyor!Farklı resimler sensörlerin farklı yerlere yerleştirilebileceğini göstermektedir. Örneğin, çerçevelerin altında veya ekranın altında bile gizlenebilirler. Bu nedenle, Sony, sürükleyici bir deneyim sağlayacak, tamamen çerçevesiz bir ekran oluşturabilir.

3D holografik içeriği yansıtmanın yanı sıra, 2D içeriği gösteren geleneksel bir ekran olarak da işlev görebilir. Onaylanmamış olmasına rağmen, bir kullanıcı içeriği 2D olarak izleyebilir, diğeri 3D olarak izleyebime olanağına sahiptir.

KaynakLetsGoDigital
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