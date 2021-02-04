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Sony, PS5 İle Rekordan Rekora Koşuyor!

Ayşen Sıla

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Sony kısa süre önce en son kazanç raporunu yayınladı ve bulunması zor PlayStation 5 konsolu hakkında ilginç bir ayrıntıyı da ortaya koydu. Rapora göre şirket, 2020 yılında toplam 4,5 milyon PlayStation 5 konsolu sattı. Bu, şirketin Kasım ayındaki lansmanından bu yana satın alması son derece zor olan konsolu seri olarak üretebildiğinin bir göstergesi. Ancak konsol stok dışı olmasaydı rakamın çok daha yüksek olacağına inanıyoruz.

Rapor ayrıca, Ekim-Aralık çeyreğinde gönderilen 1,4 milyon ünite ile PlayStation 4’e olan talebin yıldan yıla keskin bir düşüşe tanık olduğunu gösteriyor. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 77‘lik bir düşüşü temsil ediyor. Sony, tatil çeyreğinde Temmuz’dan Eylül’e kıyasla daha az PS4 satmayı başardı.

Genel olarak, Sony’nin oyun işi, markanın bir yıl önceki sonucunu geride bırakan çok gelişmiş bir performansa tanık oldu. Analist Daniel Ahmad, 2020’nin dördüncü çeyreğinin aslında PlayStation tarihindeki en iyi çeyrek olduğunu kaydetti.

sony

Sony oyun bölümü yüzde 40 artışla 8,4 milyar dolar ile zirveye ulaştı. Gelir kısmen yeni PlayStation 5’in satışlarından kaynaklanıyor. Bölüm ayrıca işletme karında yüzde 50 artış kaydederek 763.3 milyon dolara ulaştı. Bu, yüksek oyun satışları, PlayStation Plus aboneliklerinden kaynaklanıyor.

Bununla birlikte Sony, PS5in piyasaya sürülmesiyle ilgili harcamaların kar kazançlarının bir kısmını telafi ettiğini ve ayrıca PS5 donanımının maliyetinden daha düşük bir fiyata satıldığını doğruladı. Şirket, “üretim maliyetlerinden daha düşük ayarlanmış PS5 donanımı için stratejik fiyat noktaları” nedeniyle bir zarar meydana geldiğini açıkladı.

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