Sony RX0 II Tanıtıldı, Özellikleri ve Fiyatı

Sony, kompakt ve sağlam video kamerası RX0‘nun ikinci nesil sürümünü piyasaya sürdü. RX0 II, öncekilerle aynı büyüklük ve şekilde kabaca benzer ancak bazı önemli iyileştirmeler içeriyor.

Buradaki en önemli yeni özellik, arkasındaki eğilebilir bir LCD ekranı. RX0 sabit bir ekrana sahipken, RX0 II’deki ekran yukarı ve aşağı yatırılabilir veya tamamen çevrilebilir, böylece önden kendi portrelerini çekebilirsiniz.

Hareketli bir ekran eklenmesine rağmen, RX0 II 10 metreye kadar suya dayanıklı, toz geçirmez, 2 metreye kadar darbelere ve 200 kg’lık kuvvete kadar dayanıklı.

Diğer eklene özellik ise dahili 4K kaydıdır. Önceki model 4K için harici bir kayıt cihazı gerektiriyordu ve dahili olarak sadece 1080p kayıt yapabiliyorken, RX0 II yeterince hızlı bir SD kartta dahili olarak 4K 30fps kayıt yapabiliyor.

Kamera, daha yüksek kaliteli çıktı için gölgesiz tam piksel okuma sunar. Sony’nin Resim Profili modlarının yanı sıra renk sınıflandırması için S-Log 2’yi sunar. Atomos Shinobi gibi harici bir kayıt cihazında kayıt yapmak için sıkıştırılmamış 4K HDMI çıkışı da bulunmaktadır. Kamera ayrıca 1000 fps’ye kadar ağır çekim videolar çekebilir.

RX0 II ayrıca elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahiptir. Çekilen görüntüler, akıllı telefonlarda veya tabletlerde Sony’nin yeni Movie Edit eklenti uygulaması kullanılarak daha da dengelenebilir.

Fotoğrafçılık tarafında, RX0 II, aslında aynı sensör ve işlemciden oluşuyor. Riss 100mm f4 lens ve BIONZ X görüntü işlemcili Zeiss 24mm f4 lens ve BIONZ X görüntü işlemcili 1.0 tip yığın CMOS 15.3MP sensörünü kullanıyor. Deklanşör hızı saniyenin 1/32000 ‘si ve fotoğraf makinesi seri çekimde 16 fps’ye kadar çekim yapabilir. Sony, daha doğal görünen insan dokusu elde etmek için renk bilimini geliştirdiğini ve şirketin Eye AF’nin de dahil olduğunu iddia ediyor.

Son olarak, öncekiler modeller gibi, RX0 II de çoklu kamera kurulumu oluşturmak için diğer üniteler ile birlikte kullanılabilir. Mobil uygulama yardımı ile birlikte 5 RX0 II kullanabilirsiniz. Sony’den yaklaşan bir erişim noktasıyla birlikte en fazla 50 kamera kullanılabilir veya 100 adede kadar kamerayı birbirine bağlamak, belki de Matrix’in ünlü Bullet zaman sahnesinin kendi versiyonunu oluşturmak için Kamera Kontrol Kutusu aksesuarını kullanabilirsiniz.

Sony, fotoğraf makinesi ve mikrofonu göz kamaştırıcı bir düzende monte etmek için isteğe bağlı bir vlogging-style aksesuarı da satacak.

RX0 II, 700 $ olarak fiyatlandırıldı ve nisan ayında resmi olarak satışa sunulacak. Türkiye’de önceki versiyonunun 5.000 TL civarında bir fiyata sahip olduğunu düşünürsek bu ürünün de 7.000 TL gibi bir fiyata gelmesini bekleyebiliriz.