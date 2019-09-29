Sony, Snapdragon 865 Sürpriziyle Geliyor

Akıllı telefon pazarında sürekli yeni bir markanın öne çıktığını görüyoruz. Bu alanda çok iddialı modellerin bir bir tanıtılmaya başladığını da görüyoruz. Pazarı ele geçiren bir iki marka değil, birçok marka öne çıkmaya başladı. Buna karşın geri planda kalan markalar da yok değil. En büyük örneklerden birisi de Sony oldu.

Marka yeni akıllı telefon modellerinde bir türlü başarıyı elde edemedi. Yeni seri akıllı telefonlarının satışa çıkmasının ardından da başarı elde edemeyen markanın, bazı ülkelerden çekildiği bile açıklanmıştı.

Ülkemizden de çekilen markalardan biri olan Sony buna karşın sürekli yeni akıllı telefon modelleri tanıtmaya da devam ediyor. Markanın her sene amiral gemisi bir model tanıtımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu sene de bir sürpriz geleceği ortaya çıktı. Sony Snapdragon 865 işlemcili bir akıllı telefon tanıtabilir.

Sony Snapdragon 865 Amiral Gemisi İşlemcisiyle Gelecek

Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda bir bilgi yok. Sadece Sony’nin üretici yazılımı dağıtım sunucusu üzerinden ortaya çıkan bazı kaynak kodları, yeni seri akıllı telefonlarda Snapdragon 865 işlemcilerinin yer alacağını ortaya çıkarmış durumda.

Yeni akıllı telefonların sadece kodlarının yer aldığı görülüyor. Bunun dışında bir akıllı telefon için beklenen tasarım değişiklikleri, teknik özellikler gibi bilgilerin paylaşılmadığını söylemek gerekiyor. Sony’nin her sene yeni bir amiral gemisi sunuyor olması da bu iddialı güçlendiriyor.

Snapdragon 865 işlemcilerinin kullanılacağı amiral gemisi akıllı telefon modellerinin tanıtımının yıl sonuna kadar yapılması beklentisi var. Fakat telefonların satışa çıkması için 2020 yılını beklemek gerekecek.

Sony tarafından tanıtım için daha fazla bilgi paylaşıldığı zaman, yeni akıllı telefon modelleri için detayları paylaşacağız. Şu an için sadece amiral gemisi akıllı telefon modelleri için bir hazırlıkların başladığı söylemek doğru olacak.