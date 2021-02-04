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Sony, Son 20 Yılın Rekorunu Kırdı – Nasıl Mı ?

Yine Sony ve yine rekor! Sony son 20 senenin rekorunu kırarak muhteşem bir başarı elde etti. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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sony

Sony, yıllık işletme karının bir önceki yıla göre yüzde 34 artmasının ardından 20 yılın en yüksek seviyesini bildirdi. Artışın başlıca nedenleri, sağlam oyun konsolu satışları ve iPhone kamera sensörlerini Apple’a tedarik etmesinden geliyor.

Bir rapora göre, Japon teknoloji devi Mart 2021’de sona eren mali yılda yaklaşık 8,9 milyar işletme karı bekliyor. Bu, geçen yıla göre daha da yükseldi. Marka müzik, oyun, görüntüleme ünitesi ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer bölümlerde de başarı elde ediyor. Özellikle iPhone 12 serisi kamera modülleri ve diğer cihazlar için görüntüleme sensörleri sağlayan şirket, bu büyümenin önemli bir parçası olmayı başardı.

Ayrıca, şirketin hisseleri de bugün erken saatlerde (4 Şubat 2021) Tokyo’da yüzde 10,4 artarak Mayıs 2019’dan bu yana en büyük gün içi kazancını işaret ediyor. Yükselen kar projeksiyonunun arkasındaki bir diğer önemli özellik, yeni piyasaya sürülen Sony PlayStation 5 oyun konsolu da denilebilir. Şirket, başlangıçta sınırlı kullanılabilirlik ile envanter sorunları ile karşı karşıya olmasına rağmen, 2021 Mart ayı sonuna kadar 7,6 milyon adetlik hedefini aşma yolunda ilerliyor.

sony

Finans Direktörü Hiroki Totoki’ye göre şirket, önümüzdeki mali yılın sonuna kadar bu rakamın 14,8 milyon adede veya daha fazlasına ulaşmasını bekliyor. Sony, yeni nesil oyun konsolları için beklenenden daha yüksek bir taleple karşı karşıyaa ancak şu anda sektördeki bileşen kıtlığı nedeniyle üretimle mücadele ediyor.

sony

Ancak yine de üretimini mevcut planlarının ötesinde artırmayı planlıyor. CFO ayrıca, “Mümkün olduğu kadar çok birimi en erken zamanda sevk edebilmek için üretim konusunda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

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KaynakSeogoog

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