Sony SRS-XB41 Bluetooth Hoparlör İnceleme

Sony SRS-XB41 Bluetooth hoparlör, muhtemelen taşınabilir hoparlörler arasında en iyisi sayılabilir. Kısmen büyük, ancak bir o kadar da güçlü bir yapısı var. Ayrıca diğer Bluetooth hoparlörlerine karşında daha çok bas barındırıyor.

Ses konusu bir yana telefonunuzu veya tabletinizi de şarj edebilecek yeteneğe sahiptir. Söz konusu hoparlör olduğunda oldukça iyidir, çünkü gelişmiş ve net sesler üretme konusunda oldukça iyi performansı var. Şayet bas konusu sizi kendine fazla çekmiyorsa, fazla beğenir misiniz? Bu durum değişebilir.

Sunduğu fiyat aralığına bakarsak – ki bu yaklaşık 1200 TL civarı – tabi ki piyasada daha ucuz hoparlörleri de bulmak söz konusudur. Durum bu olunca daha iyi ses veren hoparlörleri de bulmak mümkün.

Sony SRS-XB41 Bluetooth Hoparlör – Tasarım

Genel olarak ses kalitesini bir kenara bırakırsak, Sony’nin SRS-XB41 modeli yapı kalitesi bakımından oldukça etkilidir. Boyut bakımından 291 mmx104 mmx105 mm’dir. Ağırlık ise yapı kalitesi göz önünde bulundurulduğunda 1.5 kiloluk oldukça ideal bir ağırlıktadır.

Ayrıca XB41 kurşun geçirmez denilebilecek sağlamlıktadır. Dilediğiniz herhangi bir yere götürmeniz mümkün olacaktır. Ön kısmında bulunan ızgara ise IP67 sertifikalı olup hem toza hem de suya dayanıklı.

Hoparlörü açtığınızda, doğrudan görsel bir platformla karşılaşacaksınız. Çalınan müziğe karşın ışıklandırma da değişecektir. Ön tarafında bulunan parlayan LED’ler hemen her müzikte çalmıyor. Bu sizin için sorun olabilir.

Işıklandırma tasarımı yaklaşık 30 saniye boyunca aralıksız yanarken, bir süre sonrasında otomatik olarak sönüyor. Bu da hoparlörün bir diğer eksisi olabilir. Ancak yinede etkili bir görsellik sunar.

Kontroller

Bununla birlikte Sony, Parti Modu adlı yeni bir özellik ile kendi görsel ve ses efektlerinizi eklemenize izin veriyor. Hoparlörün üstündeki ses açma ve ses kısma düğmelerini üç saniye basılı tutarak bu özelliği değiştirebiliyorsunuz.

Güç düğmesinin yanıp sönmesinin başlamasını bekleyin; şimdi müzikle birlikte ses efektini ve synth vuruşlarını oluşturmak için telefonunuzla ve hoparlörün arkasındaki kontrolleri kullanabilirsiniz. Parti Modu, Bluetooth hoparlöründe göremediğimiz en garip özelliklerden biridir, ancak nispeten zararsızdır ve çok sık kullanmanızı gerektirmiyor.

Tuşlardan söz konusu olmuşken hoparlörlerin üstünde hemen hepsini bulmak mümkündür. Güç, ses kontrol tuşları ve oynatma/duraklatma düğmelerinin yanı sıra, Canlı Mod (Live Mode) özelliğini bulacaksınız. Hoparlörün arka tarafında bir lastik kapak bulunuyor. Buradan şarj edebilir ya da 5V’lık piller yerleştirebilirsiniz.

Sony SRS-XB41 Bluetooth Hoparlör – Performans

Tasarım muhtemelen taşınabilir hoparlörler arasında oldukça önemlidir. Burada yer alan kontrol tuşları da tabi ki oldukça ideal bir rahatlık sağlar.

Tasarımdan ziyade asıl önemli nokta ses performansıdır. Ses kalitesi öznel bir yaklaşım sergiler. Örneğin baslı müzikleri seviyorsanız, bu hoparlöre bayılacaksınız. Bas, son derece kuvvetlidir. Ancak çok fazla yükseltirseniz, asıl şarkının ton dengesi bozulacaktır.

Ses performansı bakımından da ideal bir hoparlördür. Yüksek seslerde netlik biraz bozulma sunar. Baslı müzikler haricinde diğer diğer tür müzikleri dinlerken, Canlı Mod özelliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede müziklerin ritmine göre otomatik ses ayarlarına erişebilmek mümkün. Ayrıca 3D efekti sunar.

Genel olarak iyi diyebileceğimiz bir hoparlör. Ancak mikrofon kalitesi düşüktür ve arka planda çalan ses eşleştiği mikrofonla sıkıntılı çalışır. Mikrofon sesi normal müzikten bir saniye kadar sonra çalmaya başlar. Dahili bir ses eşleştirme yazılımı bulunmadığı için, sonuç bu şekilde oluyor.

Taşınabilir hoparlörün asıl satış noktası içinde bulunan büyük bir batarya oluyor. Sony’nin tahminlerine göre 24 saatlik çalma süresi sağlıyor. Galiba en iyi nokta da bu oluyor. Uzun süreli yolculuklarda, ya da kullanımlarda uzunluğu oldukça iyidir.

Genel Değerlendirme

Söz konusu parti hoparlörleri olduğunda en iyilerden birisi olan Sony, SRS-XB41 Bluetooth hoparlörü ile biraz pasif kalmış gibi. Hoparlör Bluetooth destekli hoparlörler arasında en uzun batarya ömrünü sunuyor. Işıklandırması da oldukça etkilidir. Canlı Mod’u sayesinde sesler daha da net çıkıyor.

Ancak mikrofon sesinin geç çıkması, yüksek basın ses performansını bozması bu cihaz için biraz can sıkıcı nokta olabilir. Fakat olağanüstü yapı kalitesi sayesinde bazı eksiklikler gözardı edilebilecek moddadır.