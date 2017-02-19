Sony Switch Hakkında Ortaya Atılan Yeni İddialar

Kısa süre önce oyun konsolları alanında ortaya çıkan yeni bir ürün oyun konsolu tanımını değiştirmeye başlamıştı. Ortaya çıkan bu yeni seri ise son dönemde mobil oyunları ile adından sıkça söz ettiren Nintendo adı altında karşımıza gelmişti. Nintendo Switch olarak adlandırılan ve taşınabilir özelliğe sahip olan bu yeni konsolların oyun deneyimini de baştan aşağı değiştirdiği görmüştük. Hem televizyon bağlantısı sunan hem de buna ek olarak sanki bir tabletmiş gibi oynama imkanı sunan yeni seri oyun konsollarının bu farklı yapısından sonra oyun konsolu alanında dev markalardan biri olan Sony’nin yeni Sony Switch patenti ortaya çıktı.

Sony Switch İddiaları Gerçek Mi?

Kısa süre önce ortaya çıkan patent görselleri ile beraber bu kez ise Sony Switch iddiaları gündeme gelmeye başladı. Sony’nin oyun konsolu alanında ne kadar başarılı bir marka olduğunu düşününce de bu Sony Switch iddialarının daha da öne çıkmaya başladığını söylemek mümkün.

Benzer Özellikler Dikkat Çekiyor

Bu noktada eğer iddialar doğruysa ve yayınlanan patent görselleri gerçekten Sony Switch serisine aitse bu durumda yeni oyun konsolu için patent görselleri ile beraber netlik kazanan detayları biraz ele almak gerekecek. Öncelikle yeni seride dikkat çeken özelliğin yine çıkabilen oyun kolları olduğunu belirtelim. İddialarda yer alan patent görsellerine göre oyun kolları tamamen tabletin üzerinden çıkarılabiliyor. Bu durumda standart tablet kullanımı yapılabiliyor.

Ekstra olarak herhangi bir oyun koluna ihtiyaç duymadan yine bu kollar ile beraber kullanım yapılabileceği de düşünülüyor. Tabi bunun dışında sadece bir patent görsellerinin olması ile beraber henüz Sony Switch çıkarsa bile özelliklerinin tam olarak neler olacağı net değil. Bu noktada Nintendo Switch üzerinden yola çıkarak bakalım.

Nintendo Switch Sistemi Nasıl?

Öncelikle yeni oyun konsolu Nintendo Switch sistemi hakkında biraz bilgi vermek gerekli. Bu noktada yeni seri oyun konsollarında ilk dikkati çeken noktanın tablet kontrolü olduğunu görebiliyoruz. Üç farklı mod ile Nintendo Switch kullanımı mümkün İlk modda tabletlere oyun kollarını bağlamanız yeterli oluyor. Bu modda tableti doğrudan oyun kollarına bağlı bir şekilde kullanıp oyun oynatabiliyorsunuz.

Bunun dışında bir diğer modda ise patent görsellerinde de yer aldığı gibi kolları çıkarıp birleştirip yeni bir oyun kolu haline getirebiliyorsunuz ki bu oyun kolu modeli standart konsollarda alışık olduğumuz modellere oldukça benzemekte. Bu şekilde de ekranı karşınıza koyarak gerçek bir konsol gibi oynayabiliyorsunuz.

Bunun dışında son oyun modu ise televizyon bağlama modu. Bu kullanımda da tek yapmanız gereken oyun kolunun kutusunu televizyona bağlamak ve tableti kutuya yerleştirmek. Bundan sonra yine oyun kolu gibi kullandığını kontrol cihazları ile yine konsol gibi bir kullanım gerçekleştirilebiliyor.

Nintendo Switch Oyun Destekleri Ne Kadar Başarılı?

Nintendo Switch sisteminden sonra aklınıza hemen bir soru gelebilir oyun destekleri nasıl. Muhtemelen Sony içinde aynı sistemde olacak olan Nintendo Switch konsollarında standart konsol oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Hatta serinin FIFA 2018 ile beraber geleceği bile konuşuluyor. Oyunun desteğini alacağı ise kesin.

Yani konsollarda yer alan birçok oyunu artık Nintendo Switch üzerinden de oynayabileceksiniz. Tabi bu durumda oyunların ne kadar destek vereceği de oldukça önemli. Mesela FIFA 2018 destek verirken başka bir seri Nintendo Switch desteği vermeyebilir. Fakat Sony Switch böyle bir adım atarsa PS4 oyunlarının tamamen entegre olabileceğini bile düşünebiliriz. Bakalım gerçekten Nintendo Switch Sony versiyonu gelecek mi?