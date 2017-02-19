Sony VPL-VW550ES 4K Özellikleri ve Satış Fiyatı

4K teknolojisinin yaygınlaşması ile beraber hemen her alanda 4K teknolojilerinin kullanılmaya başlandığını görmeye başladık. Televizyonlar, ekranlar, harici monitörler derken akıllı telefonlarda bile yer almaya başlayan 4K çözünürlük teknolojisi projeksiyon cihazlarında da yerini almaya başladı. Bu alanda teknolojinin önderlerinden biri olan marka ise Sony oldu. Son olarak yeni nesil HDR teknolojisine sahip olan yeni seri projektörlerini tanıtan marka Sony VPL-VW550ES 4K serisi ile beraber gerçek 4K televizyon serisine geçiş yapıldı.

Sony VPL-VW550ES 4K Ne Gibi Özelliklere Sahip?

İlk gerçek 4K çözünürlük desteği sunan projektör cihazlarından biri olan yeni serinin ne gibi özellikleri olduğuna daha detaylı olarak bakalım.

Daha İnce Şık Tasarım

Hemen belirtelim Sony VPL-VW550ES 4K serisi her ne kadar portatif bir seri olarak karşımıza çıksa da söz konusu serinin de çok fazla taşınabilir bir yapıda olmadığını da belirtelim. 14 kg ağırlığında olan cihazın eski serilere göre biraz daha ince bir yapısı olduğunu da ekleyelim.

Tüm bunlarla beraber iki farklı renk seçeneği ile dikkat çeken modelin ön kısmında yer alan çift havalandırma deliği de şık bir görüntü elde edilmesini de sağlamakta. Çift hava deliklerinin hemen yanında ise geniş bir görüntü lambası görüyoruz. Yani genel olarak tasarım konusunda Sony VPL-VW550ES 4K serisi ideal ve şık bir tasarıma sahip olan serilerden bir tanesi.

Gerçek 4K Deneyimi

Projeksiyon cihazlarında 4K çözünürlük desteği çok fazla rastlanılmayan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Sony VPL-VW550ES 4K serisinde ise öne çıkan gelişmenin 4K desteği olduğunu ekleyelim. Gerçek 4K desteği olarak bilinen doğal 4K desteği sunan serinin gelişmiş panel teknolojileri ile beraber bunu sağladığını da söylemek gerekiyor. Aydınlık ortamlarda bile 4K görüntü oynatabilme özelliğine sahip olan serinin 1800 lümen parlaklık değerine sahip olan ampullerinde bu görüntüyü sağlamak için yeterli olduğu gösteriliyor.

Ekstra olarak içerisinde birçok teknoloji bulunan cihazın HDR görüntü modunun da bulunması Sony VPL-VW550ES 4K serisini de öne çıkaran özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza geliyor. HDR modu ve 4K çözünürlük desteği ise zaten ne derece yüksek bir görüntü kalitesi sunulduğunu da göstermekte. Bunların yanında dinamik renk oranının da 350.000:1 olması da yine renk kalitesinin ne kadar olduğunu da ortaya koymakta.

3D Görüntü Oynatabilme Özelliği

4K görüntü teknoloji bir yana dursun bunun dışında Sony VPL-VW550ES 4K serisinde yer alan bir diğer ayrıcalık ise 3D görüntü teknoloji sunulması. 3 boyutlu film oynatma imkanı için desteği bulunan serisinin hem 4K desteği hem HDR desteğinin bulunması buna ek olarak 3D desteğinin de bulunması gibi ekstra özelliklerin bulunması Sony VPL-VW550ES 4K serisini bir hayli öne çıkarmakta.

Peki bu seride tüm bu görüntü özellikleri nasıl sağlanıyor? Bu konuda da karşımıza hemen bağlantı teknolojileri çıkıyor. Zira Sony VPL-VW550ES 4K serisi yeni nesil HDIM bağlantı teknolojilerini desteklemekte. Bu sayede rahatlıkla akıcı bir şekilde 4K görüntü teknolojisi de sunulabiliyor.

Düşük Fan, 6000 Saat Kullanım Ömrü

Sony VPL-VW550ES 4K serisinde dikkat çeken bir diğer nokta ise düşük fan desteği. Düşük fan desteği konusunda modelin en büyük ayrıcalığı yük altında bile sessiz bir şekilde çalışabiliyor olması. Birçok projeksiyon cihazı bu konuda oldukça sorunlu çıkabiliyor. Görüntü izlediğinizde çok yüksek fan sesi kullanıcıları bir hayli rahatsız edebiliyor.

Lambanın ışığını düşürmek için kullanılan yeni nesil fanlar sayesinde Sony VPL-VW550ES 4K serisinde sessiz çalışma modları yer alıyor ve bu fan sesinden kurtuluyorsunuz. Bunun dışında seri için açıklanan kullanım ömrü ise 6000 saat olarak belirtilmiş. Lambalarının düşük modda kullanım süresi olarak açıklanan süreden sonra ampul değişimi gerekiyor. Bunun dışında ise seride çok fazla bir olumsuz özellik yer almıyor.

Satış Fiyatı

Son olarak tüm bu özellikleri ile beraber birçok ilke imza atan modelin fiyatı konusuna geçiş yapalım. Fiyat konusunda yapılan açıklamada 15 bin dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bu kadar yüksek bir fiyat aralığı ile ne derece tercih edilir tartışılır ama 15 bin dolar gibi bir bütçeye karşı ürünün ortaya koyduğu 4K performansı ise ideal olarak gösterilebilir. Ülkemizde ise Sony VPL-VW550ES 4K serisinin ne gibi bir fiyata sahip olacağı ise şu an için açıklanmış durumda değil.