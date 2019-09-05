Sony Walkman NW-ZX507 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

IFA 2019 devam ederken Sony atakları da bir bir gelmeye devam ediyor. Marka bu süreçte merakla beklenen yeni akıllı telefon modellerini tanıtmıştı. Sony Xperia 5 akıllı telefon modellerini tanıtan marka, bir yandan da bir dönemin efsanesi haline gelen Walkman modellerini güncelledi. Sony Walkman NW-ZX507 modeli tanıtıldı.

Özellikle 90’lı yılların en popüler ürünlerinden biri olan walkman modellerini yeni nesle uyduran Sony, akıllı telefonlar gibi yeni nesil Sony Walkman NW-ZX507 modellerini de tanıttı. Cep telefonları ile akıllı telefonlar arasındaki duruma benzer bir durum sunan marka, istediği gibi ilgi çekmeyi de başardı.

Sony Walkman NW-ZX507 Neler Sunuyor?

Tabii ki Sony Walkman NW-ZX507, eski nesil Walkman modellerinde yer alan tasarıma ve özelliklere göre çok daha farklı özelliklere sahip. Yeni nesil modelin, kaset çalar olarak da bilinen ana modelin yenilenmiş versiyonu olarak sunulduğunu da ekleyelim.

iPod benzeri bir tasarıma sahip olan model, tamamen dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilmiyor. 3.6 inç HD çözünürlüğe sahip olan ekranın dışında yan kısımlarda da fiziksel tuşların kullanıldığını görüyoruz. Açma kapama ve müzikler arasında geçişler yapılmasına izin veren fiziksel tuşlar bulunuyor.

Tabii ki bu kez kaset kullanımı söz konusu değil. Bu kez USB Type C üzerinden ya da hafıza kartı üzerinden müziklerinizi çalmanız gerekiyor. 384kHz /32 bit PCM ve DSD Native çalmasının mümkün olduğu açıklanan Sony Walkman NW-ZX507, ses kalitesini arttırma konusunda S-master dahili amplifikatör kullanımı da yapıyor.

HİRES ses kalitesi için özel bir işlemcinin kullanıldığı açıklanan cihaz, Bluetooth 5.0 destekli olmasının ve NFC desteğini sunmasının da artılarını kullanıyor. Toplamda 64 GB hafıza sunan ve SD kart destekli bir model olan Sony Walkman NW-ZX507 için açıklanan satış fiyatı da 925 dolar olarak belirlenmiş durumda. Açıklanan fiyatın ülkemizde nasıl karşılanacağı bilinmiyor. Öyle ki henüz bu modelin ülkemizde satılıp satılmayacağı da net değil.