Sony WF-1000XM3 Kulaklıklarının Özellikleri

AirPods tanıtıldığı andan bu yana kablosuz kulaklık modelleri için sürekli yeni alternatiflerin sunulmaya başlandığını gördük. Sürekli olarak alternatifleri gündeme gelen kablosuz kulaklık modellerine son eklenen model ise Sony WF-1000XM3 oldu.

Sony’nin bu alanda iddiasını ortaya koyacağı yeni modelin, ciddi bir rakip olarak karşımıza çıktığını da söylemek gerekiyor. Hemen yeni serinin açıklanan özelliklerinden ve rakip modellere göre üstünlüklerinden söz edelim.

Sony WF-1000XM3 Nasıl Bir Kulaklık Modeli?

Tasarımın kısmında daha önce tanıtımı yapılan Sony WF-1000X modeline benzer olan yeni kulaklık, yine mini bir boyutla karşımıza çıkıyor ve yine iki kulaklık arasında bağımsız kullanım sunulduğunu görüyoruz. Bunun dışında kulaklıkların tasarımı standart kulakiçi kulaklık modellerinde olduğu gibi.

Sony WF-1000XM3 kulaklık modelinin özelliklerinden de söz edelim. Kulaklık üzerinde yer alan dokunmatik yüzey oldukça kullanışlı. Bu yüzeyi kullanarak kolay kontrollerden yararlanmak mümkün. Bunun için sunulan dokunmatik yüzey oldukça dikkat çekici.

Dokunmatik yüzeyi kullanarak ses seviyesini değiştirmeniz, ortam sesinin kesilmesini sağlamanız gibi artılar sunuluyor. Tüm bu düzenleme imkanlarının dışında Headphones Connect adı verilen bir uygulama ile ortam sesinin doğrudan algılanmasına da izin veriliyor. Ortam sesinin doğrudan algılanması sayesinde, kulaklığın sesi azaltılıp buna göre yeniden artırılabiliyor.

10 metreye kadar bağlantı desteği sunacak olan Sony WF-1000XM3, Bluetooth 5.0 desteğine sahip ve çok daha kararlı bağlantı imkanı sunulabiliyor. Bunun dışında 6 ile 8 saat gibi iddialı bir kullanım ömrü sunulduğunu da ekleyelim.

6 ile 8 saat kullanım ömrü, sürekli müzik dinlenildiği varsayılarak belirlenmiş durumda. 250 Euro satış fiyatına sahip olan Sony WF-1000XM3 kulaklık modeli için satışların hemen başlayacağını da belirtmek gerekiyor.