Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Sony WF-1000XM3 Kulaklıklarının Özellikleri

Sony WF-1000XM3 Kulaklıklarının Özellikleri

Sony WF-1000XM3 kulaklığı için merak edilen detaylar ortaya çıktı. Sony WF-1000XM3 nasıl bir model? Artılar neler?

By İbrahim Kızılırmak

-

5
0
Sony WF-1000XM3

AirPods tanıtıldığı andan bu yana kablosuz kulaklık modelleri için sürekli yeni alternatiflerin sunulmaya başlandığını gördük. Sürekli olarak alternatifleri gündeme gelen kablosuz kulaklık modellerine son eklenen model ise Sony WF-1000XM3 oldu.

Sony’nin bu alanda iddiasını ortaya koyacağı yeni modelin, ciddi bir rakip olarak karşımıza çıktığını da söylemek gerekiyor. Hemen yeni serinin açıklanan özelliklerinden ve rakip modellere göre üstünlüklerinden söz edelim.

Sony WF-1000XM3 Nasıl Bir Kulaklık Modeli?

Tasarımın kısmında daha önce tanıtımı yapılan Sony WF-1000X modeline benzer olan yeni kulaklık, yine mini bir boyutla karşımıza çıkıyor ve yine iki kulaklık arasında bağımsız kullanım sunulduğunu görüyoruz. Bunun dışında kulaklıkların tasarımı standart kulakiçi kulaklık modellerinde olduğu gibi.

Sony WF-1000XM3 kulaklık modelinin özelliklerinden de söz edelim. Kulaklık üzerinde yer alan dokunmatik yüzey oldukça kullanışlı. Bu yüzeyi kullanarak kolay kontrollerden yararlanmak mümkün. Bunun için sunulan dokunmatik yüzey oldukça dikkat çekici.

Sony WF-1000XM3

Dokunmatik yüzeyi kullanarak ses seviyesini değiştirmeniz, ortam sesinin kesilmesini sağlamanız gibi artılar sunuluyor. Tüm bu düzenleme imkanlarının dışında Headphones Connect adı verilen bir uygulama ile ortam sesinin doğrudan algılanmasına da izin veriliyor. Ortam sesinin doğrudan algılanması sayesinde, kulaklığın sesi azaltılıp buna göre yeniden artırılabiliyor.

10 metreye kadar bağlantı desteği sunacak olan Sony WF-1000XM3, Bluetooth 5.0 desteğine sahip ve çok daha kararlı bağlantı imkanı sunulabiliyor. Bunun dışında 6 ile 8 saat gibi iddialı bir kullanım ömrü sunulduğunu da ekleyelim.

6 ile 8 saat kullanım ömrü, sürekli müzik dinlenildiği varsayılarak belirlenmiş durumda. 250 Euro satış fiyatına sahip olan Sony WF-1000XM3 kulaklık modeli için satışların hemen başlayacağını da belirtmek gerekiyor.

25,684BeğenenlerBeğen
57,228TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikRed Dead Redemption 2 PC Versiyonu için Yeni Detaylar
Sonraki İçerikHuawei P20 ve P20 Pro EMUI 9.1 Güncellemesi

İlgili Haberler

Teknoloji Haberleri

HongMeng OS vs Android OS vs MacOS – Hangisi Daha Hızlı Olacak?

Donald Trump geçen hafta sonu Kuzey Amerika şirketleri ile iş yapmaya devam edebileceğini ve Google’ın Huawei’nin Android’i kullanmasına ve telefonlarını sertifikalandırmasına izin vereceğini açıklamıştı....
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Çeviri Yapabilen Mouse Olur Mu? Teknoloji Devi Lenovo Bunu Başardı!

Teknolojik cihazlara eklediği yeniliklerle ün kazanan Çinli teknoloji devi Lenovo, ses kontrolü özelliği olan yeni nesil akıllı mouse/faresini bugün piyasaya sürdü. Akıllı fare ses...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Yenilendi – Özellikleri ve Fiyatı

Tablet konusunda yükselen markalardan biri olan Samsung, Apple’ın öne çıktığı sektörde fark yaratmak için yeni modeller sunmaya devam ediyor. Son olarak marka Samsung Galaxy...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Uygulama Dünyasında 6 Ayda 40 Milyar Dolar Harcama Yapıldı!

Play Store ve Apple Store'da yer alan uygulamalara yılın ilk yarısında ortalama 40 milyar dolar para harcandı. Bu para, hem Google Play Store'da hem...
Devamını Oku
Sosyal Medya

Fransız Parlamentosundan Öncü Adım! Facebook ve Google Sınırlandırılıyor!

Fransız parlamentosu, Facebook ve Google gibi şirketlerin anlık olarak şiddet ve nefret içeren içeriği kaldırmasını amaçlayan bir önlem onayladı. Öncelikli olarak yazılar söz konusu....
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Lenovo Z6 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo Z6 akıllı telefonunun tüm özelliklerinin neredeyse hepsini geçtiğimiz bir ay boyunca gördük. Bugün ise şirket resmi olarak akıllı telefonu tanıttı. Lenovo Z6 yüksek...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.