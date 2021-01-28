Sony Xperia 1 II’nin Kamerası İyi Bir Puan Alamadı!

Sony, 2020 yılında akıllı telefon pazarına Xperia 1 II adlı yeni bir model çıkarmıştı. Şirketin bu modeli yine yeterince başarı yakalayamamış ve kullanıların pek fazla tercih etmediği bir model olmuştu. Bugün ise DxOMark, Xperia 1 II‘nin kamera performansını incelediği bir raporu yayınladı.

Yayınlanan sonuçlara göre Xperia 1 II‘nin kamera performansı iki yıllık bir amiral gemisi gibi duruyor. Aldığı genel puan 122 ile cihaz, Samsung‘un iki yaşındaki Galaxy S10 Plus ve OnePlus 7 Pro‘nun hemen ardından sıraya girebildi.

İncelemeyi yapan DxOMark, cihazın kamerasında ki düşük ışık koşullarında oldukça dar dinamik aralık, tüm fotoğraflardaki ton kayması gibi birçok kusuru ele aldı. Bununla birlikte güvenilmez otomatik odaklama ve telefoto fotoğraflardaki düşük ayrıntı kameranın performansının düşük olduğunu ortaya koydu.

Ancak gün içindeki geniş dinamik aralık telefonun puanını biraz daha yükseltiyor. Bir diğer yandan ultra geniş çekimlerde de cihazın kamerası iyi bir performans gösteriyor.