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Sony Xperia 1 III 360 Derece Göründü!

Sony, yeni tanıtması beklenen Xperia 1 III'ün yeni 360 derece göründüğü bir video ortaya çıktı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Sony Xperia 1 III

Sony, akıllı telefon pazarında yakalayamadığı başarıyı tekrardan yeni modeller ile denemeye devam ediyor. Önünde çok güçlü rakipler olmasına rağmen şirket yeni modellerini çıkarmaktan vazgeçmiyor. Bugün sızdırılan bir video ile Sony‘nin yeni akıllı telefon modeli Xperia 1 III‘ün 360 derece döndüğünü görüyoruz.

360 derecelik bir bakış açısı sunulan videoda cihazın, tasarımsal özelliklerini de görmüş oluyoruz. Bilindiği üzere cihazın daha önce render görüntüleri de sızdırılmıştı ve bu video ile ikisi arasında birçok benzerlik ortaya çıkmış durumda.

Video da 360 derece dönen telefonun, tasarımına bakacak olursak eğer, kamera deklanşör tuşu sağ tarafta görülüyor. Güç düğmesi ve parmak izi okuyucusu için yapılan tuşlar ise yine cihazın sağ tarafında yer alıyor. Xperia 1 III‘ün sol tarafında ise sadece SIM kart ve microSD kart girişi bulunuyor.

Böylelikle bütün düğmeler sağ tarafta toplanmış durumda. Bununla birlikte birkaç saniye sonra telefonun üst kısmında 3,5 mm kulaklık girişi görülüyor. Alt tarafa ise USB-C girişi bulunuyor. Ekran olarak cihazda 6.5 inç 4K OLED bir yapı bulunuyor. Son olarak ise cihazın arka tarafında üçlü kamera modülünün konumlandığını görüyoruz.

Bu merceklerin bir tanesinin periskop lens olacağı söyleniyor diğer mercekler hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Sony‘nin yeni modelini ne zaman tanıtacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

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