Sony Xperia 1 III ve 10 III Kasa Tasarımı Belli Oldu!

Bilindiği üzere Sony‘nin şu sıralar Xperia 1 III ve 10 III adında iki yeni akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve bu iki yeni modelin geçtiğimiz ay @OnLeaks tarafından CAD tabanlı render görüntüleri sızdırılmıştı. Bugün ise yabancı bir aksesuar üreticisi Olixar, bu iki yeni telefonun kasa tasarımlarını içeren görselleri paylaştı. Paylaşılan görsellere baktığımızda cihazın daha önce CAD tabanlı görsellerine oldukça fazla benzediğini görüyoruz.

Ancak yeni görsellerde cihazın arka kamera modülünün ZEISS T periskop, LED flaş ve 3D ToF sensörünün yerlerinin değişmesi daha önce sızdırılan görsellerden biraz daha farklı durumda. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta cihazların parmak izi okuyucusunun olduğu düğmenin altında ekstra bir tuş daha yer alıyor. Bunun daha önceki modellerde olduğunu gibi kamera kısayol tuşu olacağı tahmin ediliyor.







3,5 mm kulaklık girişinin yer aldığı cihazın genel tasarımı altı çerçeveli klasik bir dikdörtgen yapıya sahip. Ayrıca bu yeni modeller daha önceki modellere göre daha ince bir tasarıma sahip durumdalar. Bununla bu cihazlardan birinin 6.5 inç 4K OLED bir ekranı olacağı söyleniyor. Bunun dışında 10 III‘ün içerisinde Snapdragon 765G yonga setinin ve 5G bağlantı seçeneğinin olacağı bildiriliyor.







Daha önce @OnLeaks tarafından paylaşılan görsellerle hemen hemen aynı olan bu yeni görüntüler dışında cihazların teknik özellikleri henüz detaylı bir şekilde bilinmiyor. Sony bu iki yeni modelini 14 Nisan tarihinde düzenleyeceği teknoloji etkinliğinde sunacak ve bizde daha fazla ayrıntıya sahip olacağız.