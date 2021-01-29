Sony Xperia 1 III’e Bir Periskop Lens Eklendi!

Xperia 1 serisi Sony’nin ilk amiral gemilerinden biriydi. Şimdi ise şirket, Sony Xperia 1 III akıllı telefonu için hazırlanıyor. Telefonun tasarımı ortaya çıktı. Sony, bu telefonda da eski tasarıma bağlı kaldığını gösteriyor.

Telefonun genel boyutu küçüldü ancak ekran boyutu değişmeden kaldı. Bu, telefonu tutmayı daha da rahat hale getiriyor. 6,5 inç ekran, 21: 9 en boy oranına sahip bir 4K HDR OLED panelle geliyor.

Çözünürlüğün 3840 x 1644 olarak kalmasını beklerken, yenileme hızının hala 60Hz olup olmadığını bilmiyoruz. Geçen yıl Sony, Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliğinin 90 Hz ekrandan alacağınız deneyimi yaşattığını söylemişti. Xperia 1 II‘nin daha yüksek yenileme hızına sahip olmasının nedeni de bu.

Çerçeveler ince ancak üstte selfie kamerası ve stereo hoparlörlerden biri bulunurken, çene kısmında ikinci hoparlör bulunuyor. Ekran, yeni Gorilla Glass Victus veya Corning Gorilla Glass 6 ile kaplı olabilir. Telefonun arka tasarımı da cam bir muhafaza ile geliyor. Kamera muhafazası Xperia 1 II ile aynı noktada bulunuyor.

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Telefonun arkasında dört kamera var ancak tam kurulumu henüz bilinmiyor. Sony, normal telefoto kamerayı periskop lens ile değiştirdi. Bu, Xperia 1 III’e Galaxy S21 Ultra gibi telefonlara zoom yapma imkanı sağlayacak. Telefonun önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.